Noticias FedEx demanda al Tribunal de Comercio Internacional para solicitar reembolso por aranceles de Trump La acción legal se produce apenas tres días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegales dichas medidas impositivas.



Video Trump aumenta aranceles globales tras fallo de la Corte Suprema

La empresa de logística FedEx presentó este lunes 23 de febrero una demanda formal ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT, por sus siglas en inglés) para exigir el reembolso total de los aranceles pagados bajo la administración de Donald Trump.

La acción legal se produce apenas tres días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegales dichas medidas impositivas.

PUBLICIDAD

"Los demandantes buscan para sí mismos un reembolso completo por parte de los demandados de todos los derechos IEEPA que los demandantes han pagado a los Estados Unidos", señaló la firma en la demanda.

Lo anterior, en referencia a los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA).

Si bien FedEx no especificó el monto en dólares del reembolso que solicita, en el documento nombró como demandados a:

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

Al comisionado de la agencia, Rodney Scott

Estados Unidos

Wall Street baja tras alza de aranceles de Trump

Los precios de las acciones se desplomaron este lunes en Wall Street después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevara sus aranceles, mientras que los inversionistas seguían castigando a las empresas que podrían salir perdiendo en la revolución de la inteligencia artificial.

El S&P 500 cayó 1% y quedó en 6,837.75 después de que Trump dijera el sábado que impondría aranceles temporales de 15% a otros países. Eso supone un aumento frente a la tasa del 10% que anunció el viernes tras un fallo de la Corte Suprema que anuló sus impuestos “recíprocos” a productos importados de todo el mundo.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 821.91 puntos, o 1.7%, para cerrar en 48,804.06, y el compuesto Nasdaq retrocedió 258.80 unidades o un 1.1% y se ubicó en 22,627.27.

PUBLICIDAD

Además de un arancel del 15% que podría durar hasta 150 días, a menos que el Congreso lo prorrogue, Trump avanza por otras vías para imponer aranceles más permanentes a países e industrias. Eso inquieta a los socios comerciales de Estados Unidos.

Mira también: