apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Laysha y ‘El Malito’ ganan bono de 3 mil dólares, mientras otras parejas pierden fuertes sumas de dinero

Aunque el desafío ‘La foto ideal’ parecía muy sencillo, varias parejas perdieron fuertes sumas de dinero, mientras que Laysha y ‘El Malito’ tuvieron una buena racha al llevarse el bono de 3 mil dólares

Por:Liliana Carmona
Video Brenda confía y sigue lo que su corazón le dicta en el desafío de pareja

Tras compartir las cápsulas, donde mostraron el desempeño de cada pareja en el desafío, llegó el momento de saber quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal de ‘¿Apostarías por mí?’.

Así quedó la bolsa de las parejas tras la primera apuesta de la sexta semana de ¿Apostarías por mí?

Alan Tacher y Alejandra Espinoza se enlazaron para darle a conocer a las parejas los resultados, donde varios participantes perdieron miles de dólares.

Del primer grupo comenzaron con Adrián y Nuja, quienes perdieron la apuesta y se quedaron sin 6 mil dólares y su bolsa semanal baja.

Video ¡Dinámica complicada! Nuja acaba bofeada en el desafío de pareja

Alejandra y Beta eligieron la misma apuesta, sumando 4 mil 030 dólares a su bolsa, al igual que Lupillo y Taina, quienes ganaron 5 mil dólares.

Para cerrar el grupo, René y Rubí tuvieron varias complicaciones al final del desafío, perdieron su apuesta de 4 mil 18 dólares.

En el segundo grupo, Gigi y David ganaron su apuesta de 14 mil dólares, mientras que Mario y Brenda no tuvieron tanta suerte, perdiendo los 4 mil dólares que apostó el conductor por su esposa.

Franco y Breh ganaron el desafío, sumando a su bolsa semanal 3 mil 1 dólares y Laysha y ‘El Malito’ también sumaron 3 mil dólares.

¿Quién ganó el bono este 24 de febrero en ‘¿Apostarías por mí?’?

En esta ocasión, los mejores tiempos los hicieron Gigi y David y Laysha y Malito.

Con seis aciertos y en un tiempo de 3 minutos y 12 segundos, Laysha y ‘El Malito’ ganaron el bono de 3 mil dólares, lo cual los pone en una muy buena posición en el ranking semanal.

Laysha y 'El Malito' ganan bono en ¿Apostarías por mí?
Laysha y 'El Malito' ganan bono en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Para varias parejas será importante ganar la apuesta de mañana 25 de febrero, ya que aquellas que tengan menos dinero en su bolsa semanal pasarán a una votación y el público decidirá quiénes serán nominados.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

