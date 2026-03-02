Noticias ¿En cuánto está el dólar hoy en México? Así, el tipo de cambio tras ataque a Irán Consulta aquí en cuánto está el dólar este lunes 2 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio



Después de que el gobierno de Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, ocasionando la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, se generó incertidumbre acerca de la alza del precio del dólar y del petróleo.

El precio del dólar es sumamente volátil, puede subir o bajar por cualquier decisión por parte de los gobiernos o del mismo mercado, por lo que estar al tanto de los movimientos permite que se puedan tomar las mejores decisiones financieras, desde el cobro de remesas hasta pagos por internet.

Por eso aquí te decimos en cuánto está el precio del dólar hoy lunes 2 de marzo del 2026.

Precio del petróleo sube

El aumento del precio del petróleo se encuentra dentro del rango de 5 a 10 dólares por barril, tan solo por la incertidumbre entre el conflicto de Estados Unidos e Irán, pero este precio ya se podía reflejar antes de que ocurrieran los ataques.

El petróleo de Estados Unidos se negociaba con alza de 7,4%, en 71,97 dólares por barril, y en el caso de Brent (el mercado internacional) subió 7,7%, a 78,46 dólares por barril.

Cabe mencionar que el aumento del petróleo va de la mano con el alza de precios de la gasolina y otras cosas que pueden afectar a los americanos en su economía.

¿Por qué el conflicto entre Irán y Estados Unidos afecta el precio del petróleo?

El estrecho de Ormuz, en el extremo sur del golfo Pérsico, es donde pasa el 20% del suministro mundial del petróleo, por lo que sus interrupciones afectan el precio del mismo.

Según la cuenta de X, de la firma de datos y análisis Kpler, el tráfico de petroleros cayó por la interrupción de sistemas satelitales y, por parte del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, informó que hubo varios ataques a embarcaciones de ambos lados del estrecho.

¿Cómo cerró el dólar el viernes 27 de marzo del 2026?

El viernes 27 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.23 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.45 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $15.10 y $16.63 pesos mexicanos por cada dólar.

Tipo de cambio hoy lunes 2 de marzo en México: Así cotiza el dólar

Este lunes 2 de marzo de 2026, el dólar se cotiza en $17.28 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.45 y $18.70 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.10 y $16.95 pesos mexicanos por cada dólar.