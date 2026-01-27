Dólar estadounidense Así cotiza el dólar en México hoy: Precio para este martes 27 de enero de 2026 El tipo de cambio influye directamente en el poder adquisitivo, el comercio exterior y las decisiones financieras cotidianas, por ello aquí te contamos en cuánto cotiza el dólar en México

El envío de remesas de Estados Unidos a México representa una de las aportaciones más importantes a la economía, por lo que si este martes tienes considerado hacer transacciones, como el envío de remesas, aquí te informamos cuál es la cotización del dólar y con ello sepas el monto exacto que se manda a las personas.

Realmente, el tipo de cambio influye directamente en el poder adquisitivo, el comercio exterior y las decisiones financieras cotidianas, por ello aquí te contamos en cuánto cotiza el peso este martes 27 de enero.

¿Cuál fue el precio del dólar el lunes 26 de enero del 2026?

El lunes 26 de enero 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.37 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17. 70 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, fue de $16.31 y $16.80 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar este martes 27 de enero?

Este martes 27 de enero, el peso mexicano inició su jornada con $17.33 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.64 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra en promedio, es de $16.10 y $16.83 pesos mexicanos por cada dólar.