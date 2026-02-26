Noticias FedEx devolverá a clientes los reembolsos que reciba por la revocación de aranceles de Trump FedEx presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para solicitar un reembolso de lo que pagó por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

La empresa de mensajería FedEx dijo este jueves 26 de febrero que devolverá a los remitentes y a los clientes cualquier reembolso arancelario que pudiera recibir y que ellos hayan pagado.

Esta semana, FedEx presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para solicitar un reembolso de lo que pagó por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Lo anterior, luego de que la Corte Suprema dictaminó que los aranceles impuestos según la IEEPA son ilegales.

Demandas para recuperar costos por aranceles

Más de 1,000 empresas han presentado demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en un intento por recuperar costos derivados de los aranceles, entre ellas, grandes corporaciones estadounidenses como Costco y Revlon.

“Si se emiten reembolsos a FedEx, emitiremos reembolsos a los remitentes y consumidores que originalmente asumieron esos cargos”, afirmó FedEx el jueves en un comunicado. “Cuándo ocurrirá eso y cuál será el proceso exacto para solicitar y emitir reembolsos dependerá, en parte, de futuras orientaciones del gobierno y del tribunal”.

En el fallo de la Corte Suprema no se abordó la implementación de ningún sistema mediante el cual las empresas y personas que pagaron esos aranceles pudieron recibir reembolsos.

Reembolsos, un proceso largo

Es probable que establecer un sistema de reembolsos sea un proceso largo. El Liberty Justice Center, de tendencia libertaria, indicó el martes que, junto con el abogado coasesor Neal Katyal, presentó mociones coordinadas ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, así como ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, para ayudar a poner en marcha un proceso de reembolsos. El gobierno debe presentar una respuesta el viernes.

“Estamos comprometidos con la transparencia y nos comunicaremos con claridad a medida que haya instrucciones adicionales disponibles por parte del gobierno de Estados Unidos y del tribunal”, señaló FedEx en el comunicado.

