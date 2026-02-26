Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el jueves 26 de febrero de 2026? Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es importante conocer el tipo de cambio del día

Video Cierre de Gobierno: Trump espera "propuestas serias" de demócratas para reabrir; Karoline Leavitt

Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es importante conocer el tipo de cambio del día. Aquí te contamos cómo se encuentra el panorama económico y cuál es el precio del dólar hoy, jueves 22 de enero, en México.

FMI prevé crecimiento económico en EEUU

PUBLICIDAD

El Fondo Monetario Internacional ( FMI) prevé que la economía de Estados Unidos crecerá con mayor dinamismo y registrará una baja en el desempleo este año, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Según el organismo, el Producto Interno Bruto ( PIB) aumentará 2,4% en el cuarto trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, por encima del 2,2% registrado previamente. Proyecta que el desempleo descenderá de 4,5% a finales de 2025 a 4,1% en 2026, mientras que la inflación se moderaría hasta el 2% en 2027.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que la Reserva Federal ( FED, por sus siglas en inglés) podría reducir gradualmente su tasa de interés, aunque advirtió que no debería aplicar recortes más profundos salvo que el mercado laboral se deteriore significativamente.

EEUU enfrenta riesgos fiscales

No obstante, el FMI alertó que los elevados déficits presupuestarios federales representan un riesgo creciente para la estabilidad económica, y expresó preocupación por el aumento sostenido de la deuda pública, que podría acercarse al 110% del PIB en 2031.

Aunque Estados Unidos se ha beneficiado de un sólido crecimiento de la productividad, el organismo indicó que la economía habría tenido un mejor desempeño sin los altos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, advirtiendo que las políticas comerciales proteccionistas podrían frenar más de lo previsto la actividad económica.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, jueves 26 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.1700 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México ( Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación ( DOF).

PUBLICIDAD

La cifra refleja el comportamiento del mercado cambiario en un entorno marcado por señales de mayor calma en el ámbito internacional.

JICM