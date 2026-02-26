OFAC La OFAC sanciona a 5 funcionarios del régimen de Daniel Ortega de Nicaragua; esta es la razón Cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua fueron sancionados por la OFAC de Estados Unidos, por permitir a la dictadura "reprimir a su pueblo".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cinco funcionarios del gobierno de Nicaragua a quienes acusó de respaldar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Se trata de las cabezas de las principales agencias financieras, de comunicaciones y militares porque "permiten a la dictadura de Murillo-Ortega reprimir a su pueblo".

¿Quiénes son los sancionados por la OFAC?

Los sancionados son la ministra de Trabajo, Johana Vanessa Flores; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreno; su subdirector, Aldo Sáenz Ulloa; la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes; y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia del Ejército de Nicaragua, Leonel Gutiérrez.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acusó que la dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes.

El Departamento del Tesoro alertó que desde enero de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional destinada a consolidar la dinastía de Rosario Murillo y la continuidad del gobierno de Daniel Ortega.

Asimismo, indicó que la dictadura de Murillo-Ortega ha instrumentalizado las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para buscar aumentar su capacidad de represión política contra la oposición.

Además cuestionó la autonomía de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, al estar presidida por dos oficiales en activo del Ejército y la Policía Nacional de Nicaragua, leales al copresidente Ortega.

Esto permite al régimen nicaragüense controlar y utilizar las instituciones encargadas de prevenir y perseguir el lavado de activos para perseguir a la oposición política y beneficiar a sus aliados e intereses. Departamento del Tesoro



En ese sentido, el Tesoro estadounidense indicó que la falta de autonomía de la UAF socava la independencia e integridad del sistema y contribuye a la impunidad en casos de corrupción y lavado de dinero. Además responsabilizó a la UAF de liquidar los activos de disidentes políticos, presos políticos y organizaciones no gubernamentales sin fundamento legal.

¿De qué van las sanciones de la OFAC a los funcionarios?

De acuerdo con el comunicado del Tesoro de EEUU, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más de las personas sancionadas también queda bloqueada.

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.

