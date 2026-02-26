Investigacion Caso Epstein: ¿Por qué renunció el jefe del Foro Económico Mundial? Esto dijo Borge Brende Borge Brende anunció su salida del Foro Económico Mundial, que organiza el evento anual en Davos, Suiza, ante la investigación por el caso Epstein

Video Caso Epstein: Demócratas denuncian ocultamiento de archivos con acusaciones de agresión contra Trump

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que organiza cada año la cumbre de Davos en Suiza, anunció este jueves 26 de febrero de 2026 su renuncia luego de las revelaciones sobre sus posibles vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial", afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado. "Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", añadió.

PUBLICIDAD

El WEF había anunciado a principios de este mes una revisión independiente de las interacciones de Brende con Epstein, después de que su nombre apareciera decenas de veces en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia.

La aparición de Brende en los archivos publicados de Epstein no implica en sí misma irregularidad. El WEF anunció el jueves que la revisión había concluido. "Las conclusiones indicaron que no existían preocupaciones adicionales a las ya reveladas", expresó.

La organización ofreció su "sincero agradecimiento por las importantes contribuciones de Borge Brende al Foro Económico Mundial" y añadió: "Respetamos su decisión de dimitir".

Brende asegura que desconocía las actividades delictivas de Epstein

El WEF anunció que su director general, Alois Zwinggi, había sido nombrado presidente y director ejecutivo interino mientras la junta directiva inicia el proceso de búsqueda de un sucesor permanente para Brende. Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18. Enfrentaba cargos de presunto tráfico sexual cuando se suicidó en prisión en 2019.

Brende declaró a principios de este mes que, durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen cenara con él junto con otros líderes, además de: "Alguien que me presentaron como un inversor estadounidense, Jeffrey Epstein".

"Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto con otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron todo lo que interactué con él", declaró. "Desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein".

PUBLICIDAD

Añadió que, de haber sabido de los antecedentes de Epstein, habría rechazado la invitación inicial a cenar y cualquier otra invitación o comunicación posterior.

Brende dijo que reconoció que podría haber llevado a cabo una investigación más exhaustiva sobre la historia de Epstein y lamentó no haberlo hecho.

Mira también: