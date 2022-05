¿Se acabará la humanidad en 4 años si desaparecen las abejas? No hay evidencias, pero el mundo cambiaría

No hay evidencias de que solo le quedarían cuatro años de vida a la humanidad si llegaran a desaparecer las abejas, como dice la afirmación atribuida a Einstein que circula por redes sociales y de la que no encontramos pruebas tampoco de que el físico (que no era especialista en insectos ni biólogo) la hubiera dicho. No se puede calcular que esto ocurriría en un plazo de cuatro años y los seres humanos viviríamos por mucho tiempo si estos insectos se extinguieran, coinciden el investigador Daniel Paredes y la bióloga Deedee Soto. Al resto de la supuesta cita de Einstein, que dice que sin abejas no hay polinización, le falta contexto: además de ellas, existen otros polinizadores, como las aves y los murciélagos, con los cuales contamos para cubrir nuestra alimentación. Pero sí es cierto que si las abejas desaparecieran, nuestras fuentes de nutrición se verían afectadas sustancialmente y la biodiversidad vegetal y animal que conocemos hoy cambiaría. Sí hay un declive en las poblaciones de abejas, las de miel y, de forma más alarmante, las salvajes, como los abejorros. El cambio climático es uno de los factores que inciden en esta disminución. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.