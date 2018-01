Cecile Richards confirma que dejará la presidencia de Planned Parenthood después de 12 años

Proteger y mejorar la salud reproductiva en EEUU: esa ha sido la cruzada de esta activista que acaba de informar que abandonará el cargo en 2018. ¿Qué la ha movido estos años? "Una noción simple y radical: una mujer no puede llamarse libre hasta que no controla y es dueña de su cuerpo".

Cecile Richards confirmó este viernes los rumores de los últimos días: este año dejará la presidencia de Planned Parenthood, la organización creada hace 101 años que provee servicios de salud reproductiva a millones de mujeres en Estados Unidos. Buzzfeed fue el primero en publicarlo, citando a fuentes cercanas.

"Hace 12 años llegué a Planned Parenthood para pelear por un mundo en el que cada mujer pudiera vivir su mejor vida. Juntos hemos construido un movimiento para proteger y mejorar la salud reproductiva. No podría estar más orgullosa", dijo la activista y líder del movimiento femenino en un video circulado este viernes.



publicidad

"Desde mi primer momento en Planned Parenthood, he estado en deuda con los valientes médicos, empleados y voluntarios que proveen de cuidados a 1 de cada cinco estadounidenses. Y a todos ustedes que se apoyan en Planed Parenthood, sepan que esta organización va a estar aquí para ustedes, sin importar dónde vivan, cuánto dinero ganen, a quién amen o de dónde vengan", destacó.



Durante su discurso de despedida, Richards también recordó que Planned Parenthood ha ayudado a decenas de millones de personas a tomar el control de su salud y su futuro, al proveerles pastillas anticonceptivas, exámenes de Papanicolao (para detectar cáncer cérvical), mamografías, exámenes de detección de enfermedades venéreas y abortos legales y seguros. Además, destaca las llamativas consecuencias del acceso a los anticonceptivos y la planificación familiar de los últimos años: que haya menos embarazos adolescentes y abortos que nunca antes en la historia del país.

Planned Parenthood anunciará sus planes futuros después de que sus directores se reúnan la próxima semana.

Su lucha no termina

La vocera de alto perfil no parece retirarse para descansar ni alejarse de la vida pública. El próximo mes de abril, Touchstone publicará su nuevo libro de memorias: "Armen líos: levántense, hablen y encuentren el coraje para liderar: La historia de mi vida" ( “Make Trouble: Standing Up, Speaking Out, and Finding the Courage to Lead — My Life Story”).



En su primera entrevista ofrecida tras el anuncio de su retiro, Richards dijo al diario The New York Times que planea poner toda su energía en las elecciones de medio período el próximo mes de noviembre, en recolectar fondos, hacer campaña para los demócratas y aconsejar a lo que se espera sea un récord de mujeres candidatas.

"Como alguien que ha organizado y ha hecho activismo toda la vida, nunca me he sentido más emocionada, a pesar de este Congreso y este presidente. Este último año ha sido uno de los más inspiradores de mi vida. Estamos viendo movilizaciones que no habíamos visto nunca antes en nuestras vidas" (...). Pueden apostar a que seguiré marchando junto a ustedes, viajando por el país promoviendo los derechos y los cuidados de salud básicos que todos merecemos".



"Las latinas han recibido ataques de esta administración desde el día uno"

En entrevista con Univision Noticias el pasado fin de semana, Richards destacó algo que lleva tiempo repitiendo: durante los últimos 12 meses las mujeres se han convertido en la fuerza política más poderosa de este país.

"Nadie se lo hubiese imaginado. A pesar de la desesperanza que nos dejaron las elecciones, las mujeres se levantaron y eso ha sido fenomenal. Para mí, la marcha le ha enseñado a las mujeres lo que pueden hacer: a no pedir permiso y simplemente comenzar a organizarse. Las mujeres están reclamando su poder tanto en lo político como en lo cultural, están cambiando las bases de lo que antes era aceptable, son el rostro de la resistencia", destacó a Univision.



Richards se dirige a los manifestantes el pasado mes de julio durante una protesta en defensa de Obamacare, en las afueras del Capitolio en Washington DC. Zach Gibson/Getty Images

"Y las latinas en particular, sin duda han recibido ataques de esta administración desde el día uno, independientemente de que estén relacionados con el acceso a cuidados de salud asequibles o con los derechos de los inmigrantes, todo eso lo han sentido más profundamente", agregó.

Y finalmente, sobre los ataques a Planned Parenthood por parte de personas y grupos que se oponen al aborto, que han ganado fuerza durante la administración Trump, la líder y activista recuerda: "no es que los abortos no existían antes de que se legalizaran en 1973. Yo conozco a médicos que recuerdan cómo las mujeres se morían en las salas de emergencia de los hospitales por practicarse abortos inseguros. No podemos retroceder y regresar a esa época. Hay que seguir educando".