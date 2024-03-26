El acceso a la píldora abortiva mifepristona llega a la Corte Suprema: ¿cuán segura es?

Video Farmacias empezarán a vender la píldora abortiva en seis estados: todo lo que debes saber

La Corte Suprema de Estados Unidos celebra este martes una audiencia clave en la guerra que los conservadores han declarado a la píldora abortiva mifepristona y en la que mujeres como Audrey Wrobel reclaman su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos sin injerencias externas.

“La Corte Suprema debería callarse sus opiniones sobre lo que las mujeres deben o no deben hacer con sus cuerpos”, denunció en una reciente rueda de prensa Audrey Wrobel, una mujer que usó la píldora abortiva mifepristona para acabar con un embarazo no deseado cuando era adolescente.

“Solo nosotras sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros cuerpos”, añadió con contundencia, citada por EFE.

La asociación médica antiabortista Alianza para la Medicina Hipocrática busca restringir el acceso a la píldora a la que tachan de insegura.

El conflicto, específicamente, se refiere a unos cambios que implementó en 2016 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que flexibilizó las normas para obtener la mifepristona, permitiendo que se recetara de forma telemática y se enviara por correo, además de dispensarse en farmacias físicas.

Una corte de apelaciones dio la razón a esa organización antiabortista, y ahora la lucha ha llegado al Supremo.

Esto es lo que debe saber sobre la seguridad de la mifepristona, que generalmente se usa con misoprostol en la interrupción del embarazo con medicamentos, la fórmula más empleada en el país.

¿Qué límites de seguridad ha impuesto la FDA desde el año 2000?

La FDA aprobó la mifepristona en el año 2000 como una forma segura y eficaz de poner fin a los embarazos en etapas prematuras.

Hay raras ocasiones en las que la mifepristona puede causar un sangrado excesivo y peligroso que requiere atención de emergencia. Por eso, la FDA impuso límites de seguridad estrictos sobre quién podía recetarlo y distribuirlo: solo médicos especialmente certificados y solo como parte de tres citas obligatorias en persona con la paciente.

Los médicos también tenían que ser capaces de realizar una cirugía de emergencia para detener el exceso de sangrado y un procedimiento de aborto si el medicamento no interrumpía el embarazo.

A lo largo de los años, la FDA reafirmó la seguridad de la mifepristona y fue aliviando las restricciones, lo que culminó con una decisión de 2021 que eliminó cualquier requisito de ver al médico en persona y permitió que la píldora se enviara por correo.

¿Qué proporción de abortos se practica con medicamentos?

La semana pasada, el Instituto Guttmacher, un importante centro de investigación que defiende el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, reportó que casi dos tercios de los abortos (63%) practicados en Estados Unidos en 2023 se realizaron con fármacos.

De acuerdo con ese reporte, hubo un aumento de la proporción de abortos médicos sobre el total de abortos practicados en el sistema sanitario oficial: 63% en 2023, frente al 53% en 2020.

Este aumento se debe probablemente a un mayor acceso, en particular al envío de píldoras abortivas por correo y a la posibilidad de realizar consultas por telemedicina, explicó en su página web.

Las estadísticas no toman en cuenta "los abortos médicos que tienen lugar fuera del sistema sanitario oficial, ni las píldoras abortivas enviadas por correo a personas en estados donde el aborto está totalmente prohibido", precisó.

Desde que en junio de 2022 la Corte Suprema, de mayoría conservadora, abolió la garantía federal del derecho al aborto, los estados tienen libertad para legislar en este ámbito.

Una veintena ha prohibido el aborto, incluido el farmacológico, o ha restringido estrictamente su acceso.

¿Con qué frecuencia hay problemas graves?

Los opositores al aborto dicen que las restricciones más laxas resultaron en muchas más “complicaciones de emergencia”. Pero para avalar ese argumento agruparon los casos de mujeres que experimentan una variedad de problemas: desde que el medicamento no funciona hasta personas que simplemente tuvieron preguntas o inquietudes pero que no requirieron atención médica.

Los obstetras y ginecólogos dicen que una pequeña fracción de los pacientes sufre eventos adversos "importantes" o "graves" después de tomar mifepristona.

Un informe legal de un grupo de organizaciones médicas, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, dice: "Cuando se usa en el aborto con medicamentos, los eventos adversos importantes (infección significativa, pérdida excesiva de sangre u hospitalización) ocurren en menos del 0.32% de las pacientes, según a un estudio de gran prestigio con más de 50,000 casos".

La definición que los científicos generalmente usan para eventos adversos graves incluye transfusiones de sangre, cirugía mayor, ingresos hospitalarios y muerte, dijo Ushma Upadhyay, una de las autoras de ese estudio de 2015. Y añadió: "El ingreso hospitalario es un conjunto de eventos muy graves pero más raros, como una infección grave".

La información de prescripción incluida en el empaque de las tabletas de mifepristona enumera estadísticas ligeramente diferentes sobre lo que llama "reacciones adversas graves". Cita rangos de frecuencia con que ocurren diversas complicaciones: 0.03% a 0.5% para transfusión; 0.2% por sepsis y 0.04% a 0.6% por hospitalización relacionada con abortos con medicamentos. Los rangos reflejan hallazgos de varios estudios relevantes, dijeron los expertos.

¿Por qué las pacientes acuden a urgencias?

La etiqueta de la mifepristona también enumera una complicación que la mayoría de los grupos médicos no consideran un evento adverso grave o importante: las visitas a emergencias, que oscilaron entre el 2.9 % y el 4.6 %. La etiqueta actual de la FDA enumera ir a la sala de emergencias como una opción si los pacientes experimentan sangrado abundante prolongado, dolor abdominal intenso o fiebre sostenida.

Pero las visitas a emergencias no siempre reflejan grandes problemas, dijeron los médicos a The Associated Press

Algunas personas pueden ir allí después de un aborto con medicamentos porque quieren que las revisen o tienen dudas pero carecen de médico, dijo Upadhyay, profesor de la Universidad de California en San Francisco. Otras, dijo, “no quieren acudir a su proveedor de atención primaria por su aborto” debido al estigma.

Un estudio del que fue coautora en 2018 encontró que poco más de la mitad de las pacientes que visitaron la sala de emergencias debido a abortos fueron puestas en observación. Algunos, dijo Upadhyay, "no reciben ningún tratamiento".

¿Qué tan efectiva es la pastilla?

La mifepristona produce un aborto completo el 97.4% de las veces, según estudios estadounidenses citados en la etiqueta de la FDA. Pero en el 2.6% de los casos es necesaria una intervención quirúrgica. Y el 0.7% de las veces el embarazo continúa.

Esto se compara con un procedimiento de aborto en una clínica, donde la probabilidad de que el procedimiento no termine con un embarazo "es extremadamente, extremadamente baja", probablemente menos del 0.1%, dijo la doctora Pratima Gupta, miembro de la junta del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

“Cada vez que se realiza un procedimiento de aborto, los médicos se aseguran de que se trata de un aborto completo” examinando el tejido que se extrae o realizando una ecografía durante o después del procedimiento, dijo.

Gupta, que ha realizado procedimientos de aborto durante más de 20 años, dijo que hay "muy pocas complicaciones, de cualquier tipo, medicamentos o quirúrgico". Un estudio reciente sugiere que esto es igualmente cierto para los abortos con medicamentos que ocurren en una clínica, un consultorio médico o en casa con la ayuda de la telesalud.

¿Cómo se compara la seguridad y eficacia de la mifepristona con la de otros medicamentos?

La FDA toma decisiones de aprobación de medicamentos caso por caso, sopesando la efectividad, la seguridad y otros factores.

Ningún medicamento es 100% efectivo y muchos medicamentos comunes no funcionan para una parte importante de los pacientes.

Los antidepresivos suelen ayudar a entre el 40% y el 60% de las personas con depresión. Los nuevos antibióticos aprobados por la FDA suelen resolver alrededor del 70% de las infecciones.

Desde el año 2000, aproximadamente 6 millones de pacientes han tomado mifepristona, según la FDA. Una revisión de 2021 de los registros de la agencia en busca de muertes que probablemente estuvieran relacionadas con el medicamento identificó a 13, o el 0.00027% de los pacientes.

Las organizaciones médicas que apoyan la disponibilidad de mifepristona dicen que la seguridad del medicamento (dada la tasa de muertes) se compara con "el ibuprofeno, que más de 30 millones de estadounidenses toman en un día cualquiera".

Con información de EFE, AFP y AP.

