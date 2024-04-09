Corte Suprema de Arizona revive una draconiana ley de 1864 para penalizar el aborto en casi todos los casos

Video Trump y el aborto: ¿su nueva postura podría alejar a los conservadores más radicales? El análisis en Línea de Fuego

La Corte Suprema de Arizona dictaminó este martes que el estado puede hacer cumplir una ley que penaliza los abortos en casi todos los casos, excepto cuando la vida de la madre está en juego.

La decisión llega tras un caso en el que la Corte respondió si el estado todavía está sujeto a una ley anterior a la condición de estado de Arizona.

PUBLICIDAD

La legislación data de 1864 y no establece excepciones en caso de violación o incesto, pero permite el aborto si la vida de la madre está en peligro. El fallo del tribunal superior revisó una decisión de 2022 del Tribunal de Apelaciones del estado que decía que no se podía penalizar a los médicos por realizar el procedimiento en las primeras 15 semanas de embarazo.

Una decisión judicial anterior bloqueó la aplicación de la ley de 1864 poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera la decisión Roe v. Wade de 1973, que garantizaba el derecho constitucional al aborto.

Desde 2022, a los médicos de Arizona se les permite realizar abortos hasta las 15 semanas de embarazo, tras un tribunal inferior que interpretó de ese modo la ley.

Sin embargo, la Corte Suprema del estado ahora dice que Arizona debería seguir una ley que prohíba los abortos en casi todos los casos.

La legislación castiga la realización de un aborto con hasta cinco años de prisión.

Planned Parenthood, el proveedor de abortos más grande del estado, dice que planea continuar brindando el servicio hasta que se aplique la decisión.

Mientras tanto, existe un esfuerzo para incluir una medida en las boletas electorales de 2024 que consagraría el derecho al aborto en la constitución estatal.

La decisión se produce poco más de una semana después de que la Corte Suprema de Florida decidiera permitir que la prohibición de seis semanas de ese estado entrara en vigor el 1 de mayo.

Además, esta misma semana, el aspirante a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump anunció que el aborto debería dejarse en manos de los estados, lo que enfureció a algunos de sus seguidores antes de las elecciones de 2024.

PUBLICIDAD

La pelea por el aborto en EEUU

El presidente Joe Biden, defensor de derechos reproductivos, dijo en un comunicado tras la decisión de la Corte Suprema de Arizona que la decisión era "cruel".

"Millones en Arizona pronto vivirán bajo una prohibición del aborto aún más extrema y peligrosa, que no protege a las mujeres, incluso cuando su salud está en riesgo o en casos trágicos de violación o incesto. Esta cruel prohibición se promulgó por primera vez en 1864, hace más de 150 años, antes de que Arizona fuera siquiera un estado y mucho antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto", dijo.

"Este fallo es el resultado de la agenda extrema de los funcionarios electos republicanos que están comprometidos a arrebatar la libertad de las mujeres. Continuaremos luchando para proteger los derechos reproductivos y pediremos al Congreso que apruebe una ley que restablezca las protecciones de Roe v. Wade para las mujeres en todos los estados", añadió el presidente.

La Corte Suprema revocó Roe v. Wade hace casi dos años y, el fallo que por casi 50 años permitió el derecho constitucional al aborto a nivel federal. Así, devolvió las decisiones sobre el aborto a los estados, lo que generó un caos de demandas y leyes a nivel estatal que está haciendo que el procedimiento esté prohibido o superrestringido en estados de mayormente conservadores.

Desde entonces, 14 estados prohíben el aborto con excepciones muy limitadas, según el Instituto Guttmacher, un grupo que apoya el derecho al aborto.