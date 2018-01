Convertir la protesta en votos: la meta de estas 5 mujeres que buscan ocupar cargos públicos en 2018

LAS VEGAS, Nevada.- Miles de personas se reunieron este domingo en las Vegas para marcar el inicio de un esfuerzo nacional que busca registrar a un millón de nuevos votantes y elegir a más mujeres progresistas en cargos públicos. Las organizadoras de la Marcha de las Mujeres explicaron que la campaña se centrará en los estados péndulo, como Nevada, Texas, Pensilvania y Ohio.

"Somos un grupo de mujeres fuertes con un plan", aseguró Linda Sarsour, una de las organizadoras del evento que llenó por lo menos la mitad del estadio Sam Boyd, que tiene capacidad para unas 40,000 personas.

Los datos muestran que las mujeres están postulándose a cargos públicos más que nunca antes en la historia, en todos los niveles del gobierno. Unas 390 mujeres están compitiendo por puestos en la Cámara de Representantes, comparado con 272 en 2016. También están compitiendo por puestos en las gobernaciones en números récord: mientras en la actualidad solo hay siete gobernadoras mujeres, se espera que para 2018 haya 79 candidatas.



Univision Noticias conversó con cinco de ellas.



"Es muy especial ser la primera latina en el Senado estatal de Nevada, pero no quiero ser la única", dice la hija de inmigrantes cubanos Yvanna Cancela. David Maris

Yvanna Cancela compite para el cargo de senadora estatal en Nevada

Ella nunca pensó que incursionaría en la política. En el año 2016, la hija de inmigrantes cubanos nacida en Miami trabajaba como directora política del Sindicato de Trabajadores Culinarios (cuyos miembros laboran en los casinos del Strip y el centro de Las Vegas), liderazgo el alcance político de la unión que cuenta con 57,000 miembros. Planeaba tomarse un tiempo libre y comenzar a estudiar para convertirse en abogada. Pero luego Donald Trump ganó.

"Sentí que todo por lo que había peleado, todo lo que me había importado estaba siendo atacado y eso significó que me animara a hacer algo nuevo e inesperado, dejando el miedo atrás y dando un paso hacia adelante para seguir luchando por las cosas que me importa", dijo a Univision Noticias.



Por eso inscribió su nombre en la elección del Senado estatal, para así ocupar la silla dejada vacante por Ruben Kihuen, un demócrata que resultó electo para el Congreso. Los comisionados del condado Clark votaron unánimemente para nombrarla en el cargo, convirtiéndola así en la primera latina en servir en el Senado de Nevada. Ahora el próximo mes de noviembre está compitiendo para mantener su puesto.

"Ha sido muy especial ser la primera latina y también siento una enorme responsabilidad de asegurarme de que la puerta que fue abierta para mí, permanezca abierta para siempre. No quiero ser la única latina en el Senado del estado. Quiero que hayan muchas más".



"Superar los obstáculos genera confianza y valor con el tiempo", dice Paulette Jordan. David Maris

Paulette Jordan, representante de Idaho ahora busca la gobernación

Miembro de la tribu Coeur d'Alene, la demócrata Paulette Jordan es la única legisladora nativa estadounidense que presta servicio actualmente en el estado de Idaho. Tras cumplir dos mandatos, el mes pasado anunció que se postulará para la gobernación de ese estado. De resultar electa, se convertiría en la primera gobernadora nativa estadounidense del país.

"Mis abuelas me han mostrado el camino al defender la soberanía de mi pueblo y luchar por el derecho a vivir y respirar este aire: el derecho a existir", asegura. "Gracias a ellas, a su coraje y liderazgo, estoy aquí hoy".

Jordan sabe que tiene un camino difícil por delante. Idaho no ha elegido a un demócrata para el puesto de gobernador desde 1990. Además, Trump ganó el estado por más de 30 puntos en 2016. Sin embargo, nada de eso no la detiene.



"Durante toda mi vida allí ha habido gente desafiándome y diciéndome que no puedo hacer nada", dice. "Superar los obstáculos genera confianza y valor con el tiempo. Sabes que puedes hacerlo sin importar lo que esté en tu camino".



"Aprendí a que no podía permanecer en silencio", dice Amy Vilela. David Maris

Amy Vilela: de Nevada al Congreso de EEUU

Una tragedia personal fue lo que hizo que Amy Vilela incursionara en la política. En 2015, su hija de 22 años, Shalynne, fue a urgencias porque tenía una pierna hinchada y sentía mucho dolor. Pero no la atendieron: le negaron el servicio porque no tenía seguro. Más tarde, Vilela supo que su hija presentaba una trombosis venosa profunda, una condición tratable. Pero como no recibió los cuidados necesarios, Shalynne murió poco después de una embolia pulmonar.

Vilela, empresaria de oficio, finalmente se enfocó en el activismo y usó su tragedia personal para impulsar cambios en el sistema de salud estadounidense. Se convirtió en defensora de "Medicare para todos" y un sistema universal de pagador único: 'single payer'. Lideró a un grupo de personas que viajó el año pasado de Nevada a Washington DC para participar en la Marcha de las Mujeres. Fue entonces cuando supo que tenía que involucrarse en política.



"Supe entonces que no podía permanecer en silencio sabiendo que otras madres sentirían el mismo dolor que yo viví si no se implementan cambios en nuestro sistema de salud", recuerda.

Vilela fue madre soltera y la primera de su familia en obtener un título universitario. Se ha beneficiado del programa WIC, de los cupones de alimentos y Medicaid. Su esposo es un inmigrante de Brasil. "Entiendo las luchas de la gente común", dice. "Porque las he vivido".



"Es hora de ser una voz para las familias trabajadoras de clase media", dice Juana Matías. David Maris

Juana Matías es representante estatal y compite para el Senado de Massachusetts

A Juana Matías le gusta decir que es producto del sueño americano.

Nacida en República Dominicana, emigró a Estados Unidos con sus padres cuando tenía 5 años y se crió en un vecindario de clase trabajadora en Haverhill, Massachusetts. Sus padres trabajaban en fábricas y ganaban sueldo mínimo. Matías consiguió su primer trabajo como repartidora de periódicos del Lawrence Eagle Tribune cuando tenía 11 años. Eventualmente, la familia logró su sueño de enviarla a la universidad.

Es trabajadora social y abogada y, en 2016, resultó electa para la cámara estatal con tan solo 28 años de edad, sacando del puesto a un hombre de 65 años: el político con más años de servicio en la ciudad. Ahora se está postulando al Congreso estatal. Si llegara a ganar, se convertiría en la primera latina miembro de todo la región de New England.



"Los valores y las oportunidades que se le ofrecían a mi familia están bajo amenaza en esta administración, y si hay un momento y un lugar para que yo desempeñe un papel importante en la dirección de este país es ahora", dice. "Es hora de ser una voz para las familias trabajadoras de clase media que enfrentan desafíos todos los días, viviendo de cheque a cheque, con deudas universitarias. Esas son cosas que he vivido, por eso quiero ser una líder".



"Soy la única mujer en la contienda, sé que voy a ganar", asegura Giunchigliani. David Maris

Chris Giunchigliani: candidata a la gobernación de Nevada

Nevada no ha tenido un gobernador demócrata desde 1999. Pero Chris Giunchigliani, maestra de educación especial y comisionada del condado quiere cambiar eso.

"Soy la única mujer que que participa en la elección y sé que voy a ganar", dice.

Giunchigliani pagó su ida a la universidad trabajando a tiempo completo hasta obtener su licenciatura en educación especial en Kansas City. Enseñó educación especial durante dos años antes de mudarse a Las Vegas para hacer una maestría.

Presidió un sindicato y se desempeñó como representante en la legislatura estatal durante 15 años, tiempo durante en el cual sus victorias políticas incluyeron legislaciones sobre los derechos de los delincuentes, la energía solar y los anticonceptivos. En 2006 resultó electa para la Comisión del Condado de Clark.



Hasta el momento, ha recaudado 1 millón de dólares para campaña a la gobernación.

Giunchigliani dice que tiene la esperanza de que más y más mujeres jóvenes sigan su ejemplo y se involucren en política durante los próximos años.

"Esto no se trata de mí, esto es para que mujeres y hombres jóvenes puedan tener la oportunidad", afirmó. "Es tu momento, estamos sentando las bases".