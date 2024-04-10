Prohíbe casi totalmente el aborto: claves de la reactivación de una ley de Arizona que data de la Guerra Civil

La Corte Suprema de Arizona emitió una decisión histórica el martes al dar luz verde para hacer cumplir una ley que durante mucho tiempo ha estado inactiva y que prohíbe casi todos los abortos, alterando drásticamente el panorama legal dentro del estado en torno a la interrupción del embarazo.

La ley, de los tiempos de la guerra civil, anterior a la creación de Arizona como estado o a que las mujeres tuvieran derecho al voto, no establece excepciones por violación o incesto y solo permite abortos si la vida de la mujer embarazada está en peligro, aunque no esclarece los criterios exactos para determinar el grado de emergencia médica requerido para llevar a cabo el procedimiento sin represalias.

"No hay una definición específica. La prohibición de 15 semanas tenía definiciones muy específicas de lo que constituían circunstancias de emergencia", dijo a USA Today Jennifer Piatt, codirectora del Centro de Leyes y Políticas de Salud Pública de Arizona. "Resolver eso y descubrir sus contornos y limitaciones también será una nueva y gran cuestión legal con la que la gente tendrá que lidiar", agregó.

Además, la máxima corte del estado sugirió que los médicos pueden ser procesados en virtud de esa ley de 1864, aunque la opinión escrita por la mayoría del tribunal no lo decía explícitamente.

La decisión del martes desestima una decisión anterior de un tribunal inferior que concluyó que no se podía acusar a los médicos por realizar abortos en las primeras 15 semanas del embarazo.

Una ley anterior al propio estado de Arizona: ¿cómo llegamos hasta aquí?

La ley fue promulgada en 1864, en medio de la guerra civil y décadas antes de que Arizona se convirtiera en estado el 14 de febrero de 1912. Faltaban décadas para que las mujeres lograran el derecho al voto.

Un tribunal de Tucson bloqueó su aplicación poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera su famosa decisión Roe vs. Wade de 1973, que garantizaba el derecho federal al aborto.

Pero después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara ese histórico fallo en junio de 2022, el entonces fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, un republicano, solicitó con éxito que un juez estatal levantara la orden judicial que bloqueaba la aplicación de la antigua prohibición.

El Tribunal de Apelaciones del estado suspendió la ley mientras el sucesor de Brnovich, el fiscal general Kris Mayes, un demócrata, instó a la Corte Suprema a confirmar la decisión del tribunal de apelaciones.

¿Quién puede ser procesado bajo esta ley de 1864?

La ley ordena el procesamiento de "una persona que proporcione, suministre o administre a una mujer embarazada, o procure que dicha mujer tome cualquier medicamento, droga o sustancia, o use o emplee cualquier instrumento u otro medio, con la intención de provocar el aborto espontáneo de la mujer, a menos que sea necesario para salvarle la vida”.

La Corte Suprema de Arizona sugirió en su fallo del martes que los médicos podrían ser acusados, aunque los jueces no lo dijeron abiertamente.

"A la luz de esta opinión, los médicos ahora son conscientes de que todos los abortos, excepto los necesarios para salvar la vida de la mujer, son ilegales", dice el fallo. Los jueces señalaron que se pueden aplicar sanciones penales y reglamentarias adicionales a los abortos realizados después de las 15 semanas de embarazo.

No está claro por el momento si las propias mujeres que busquen realizarse un aborto podrían ser castigadas. "No teníamos esta ley vigente, por lo que no habíamos tenido que lidiar con esos asuntos esenciales. Ahora que está vigente, ese argumento legal estará disponible. El lenguaje es lo suficientemente amplio. Creo que en el estatuto es posible", dijo Piatt a USA Today.

La ley prevé una pena de dos a cinco años de prisión en caso de condena. Por su parte, los abogados de Planned Parenthood Arizona dijeron que creen que las sanciones penales se aplicarán solo a los médicos.

El tribunal superior dijo que la ejecución no comenzará hasta dentro de al menos dos semanas. Sin embargo, los demandantes dicen que podrían tardar hasta dos meses, basándose en un acuerdo de un caso relacionado para retrasar la aplicación si los jueces confirmaban la centenaria prohibición.

El aborto en el centro de la campaña electoral

El fallo coloca la cuestión del acceso al aborto en el centro para las elecciones presidenciales de 2024 y el control del Senado de Estados Unidos, en un estado indeciso como es Arizona.

Los demócratas inmediatamente se abalanzaron sobre el fallo, culpando al expresidente Donald Trump por la pérdida del acceso al aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a su protección federal.

El presidente Biden y sus aliados están insistiendo en restaurar el derecho al aborto, mientras que Trump, al tanto de la relevancia del tema, evitó respaldar una prohibición nacional y dijo que la cuestión podría provocar pérdidas republicanas. La decisión le dará a Arizona la ley de aborto más estricta de los estados más disputados.

Kari Lake, firme aliada de Trump y opositora al aborto, está desafiando al representante demócrata Rubén Gallego en una carrera en Arizona por el escaño en el Senado de Estados Unidos que ahora ocupa Kyrsten Sinema, quien no buscará un segundo mandato.

¿Qué sigue a la decisión de la Corte Suprema de Arizona?

Bajo una prohibición casi total, se espera que el número de abortos en Arizona disminuya drásticamente desde unos 1,100 mensuales, según lo estimado por una encuesta para la Sociedad de Planificación Familiar.

El verano pasado, los defensores del derecho al aborto comenzaron a presionar para pedir a los votantes de Arizona que crearan un derecho constitucional para este procedimiento médico. Si recolectan suficientes firmas, Arizona se convertiría en el último estado en plantear la cuestión de los derechos reproductivos directamente ante los votantes.

La enmienda constitucional propuesta garantizaría el derecho al aborto hasta que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, normalmente alrededor de las 24 semanas. También permitiría abortos posteriores para salvar la vida de la madre o proteger su salud física o mental.

