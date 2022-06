“Esto no se trata de aborto, sino de controlarnos”: el fin de Roe vs. Wade abre un escenario de prohibiciones

Y explica: "La razón por la que digo que no se trata de reducir el número de aborto es porque para ello existe un sistema y es enfocarse en reducir los números de embarazos no deseados. Y ese es el sistema que la mayoría de países que han logrado bajar los números aborto han implementado: el sistema incluye acceso a educación sexual y acceso a anticonceptivos sin barreras. Y pues (aquí) vemos que las mismas personas que están tratando de prohibir el aborto están tratando de bloquear el acceso a anticonceptivos y no creen en la educación sexual".