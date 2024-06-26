La Corte Suprema parece inclinada a permitir el aborto en caso de emergencias, según publicación accidental de fallo reportada por Bloomberg

Video “No va al fondo del asunto”: activista sobre fallo de la Corte Suprema que preserva el acceso a mifepristona

La Corte Suprema parece estar dispuesta a permitir abortos de emergencia en Idaho cuando la salud de una paciente embarazada esté en grave riesgo, según reportó Bloomberg News, que informó que una copia de la opinión fue publicada brevemente (aparentemente por error) este miércoles en el sitio web de la corte.

El documento sugiere que la corte concluirá que no debería haberse involucrado en el caso y restablecerá una orden judicial que había permitido a los hospitales del estado realizar abortos de emergencia para proteger la salud de una paciente embarazada, según Bloomberg. El documento fue eliminado rápidamente del sitio web.

La Corte Suprema reconoció que un documento fue publicado inadvertidamente el miércoles.

“La Unidad de Publicaciones de la Corte subió inadvertida y brevemente un documento al sitio web de la Corte. La opinión de la Corte en Moyle v. United States e Idaho v. United States se emitirá a su debido tiempo”, dijo la portavoz Patricia McCabe en un comunicado.

El caso continuaría en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos si el tribunal superior desestima los procedimientos.

El documento puede no ser el fallo final del tribunal, ya que no se ha publicado oficialmente.

El caso sobre abortos de emergencia

La administración Biden había demandado a Idaho, argumentando que los hospitales deben proporcionar abortos para estabilizar a las pacientes embarazadas en casos de emergencia poco frecuentes cuando su salud corre un riesgo grave.

La mayoría de los estados controlados por los republicanos comenzaron a aplicar restricciones después de que el tribunal revocara Roe v. Wade hace dos años.

Idaho se encuentra entre los 14 estados que prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo con excepciones muy limitadas. Dijo que su prohibición permite abortos para salvar la vida de una paciente embarazada y que la ley federal no requiere que las excepciones se amplíen.

La Corte Suprema había permitido previamente que la medida entrara en vigor, incluso en emergencias médicas, mientras se desarrollaba el caso. Desde entonces, varias mujeres han necesitado traslados aéreos médicos fuera del estado en casos en los que el aborto es un tratamiento de rutina para evitar infecciones, hemorragias y otros graves riesgos para la salud, han dicho los médicos de Idaho.

Se espera que el fallo final del Máximo Tribunal tenga efectos dominó en la atención de emergencia en otros estados con estrictas prohibiciones del aborto. Ya se han disparado los informes de mujeres embarazadas a las que se les ha negado el acceso a las salas de emergencia de Estados Unidos tras el fallo de 2022 que anuló el derecho constitucional al aborto, según documentos federales.

La demanda del Departamento de Justicia se enmarca en una ley federal que exige que los hospitales que aceptan Medicare proporcionen atención estabilizadora, independientemente de la capacidad de pago de la paciente. Se llama Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto, o EMTALA.

Casi todos los hospitales aceptan Medicare, por lo que los médicos de las salas de emergencia de Idaho y otros estados con prohibiciones tendrían que proporcionar abortos si fuera necesario para estabilizar a una paciente embarazada y evitar riesgos graves para la salud, como la pérdida de órganos reproductivos, argumentó el Departamento de Justicia.

Idaho argumentó que su excepción para la vida de una paciente cubre circunstancias de salud graves y que la administración Biden interpretó mal la ley para eludir la prohibición estatal y ampliar el acceso al aborto . Los médicos han dicho que la ley de Idaho les ha hecho tener miedo de realizar abortos, incluso cuando un embarazo pone en grave riesgo la salud de la paciente. La ley exige que cualquier persona condenada por realizar un aborto sea encarcelada durante al menos dos años.