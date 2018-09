El instructivo también incluye indicaciones, según sea el caso, respecto a si el inmigrante que reciba una NTA deba o no quedar bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

Clima de preocupaciones

“Hay un clima generalizado de preocupaciones porque la nueva regla, sumado a la discrecionalidad total concedida por el gobierno a los agentes del servicio de inmigración recientemente, cualquier error, por mínimo que este sea, no solo hará que el inmigrante pierda su dinero y su tiempo, sino que además puede ser puesto en proceso de deportación de Estados Unidos”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“La aplicación de esta nueva regla es muy complejo”, agrega Gálvez. “No sabemos si un simple error será suficiente para rechazarlo y perder un caso. Además, la USCIS no avisará que hay un problema o falta un dato en un expediente. Simplemente lo va a rechazar y lo va a referir a una corte de inmigración para que sea un juez quien resuelva, y en algunos casos el futuro de esa persona en Estados Unidos”.

La nueva regla

Los casos en riesgo

Qué sigue igual

La USCIS precisa que la nueva política no cambia el reglamento vigente en los siguientes casos:

Tenga en cuenta

“Depende del caso”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami Florida. “Cada expediente es único y depende de los méritos de sí mismo. Y lo que le ocurre a Juan no necesariamente le ocurrirá a Pedro”, agrega.

Añade que, en algunos procesos, las personas a quienes les han imputado delitos agravados se convierten en “deportables y no elegibles para solicitar la mayoría de las formas de reparación discrecional de la deportación, incluido el asilo, la salida voluntaria y la cancelación de deportación, y están sujetos a detención obligatoria sin fianza”.

Revisión a fondo

“Un consejo que cobra total validez en estos momentos, es que cuando un inmigrante, un residente o un ciudadano vaya a pedir un beneficio migratorio para si mismo o un familiar inmediato, revise a fondo todo el expediente para asegurarse que todo esté en regla, perfecto y no haya un solo motivo para que la USCIS lo rechace”, dice Gálvez.

“Si no tiene abogado, revise usted mismo los documentos, dos o tres veces, los formularios y pregunte a otras personas que sepan de estos asuntos si ven en el expediente algún problema”, agrega.

“Pero evite a los notarios”, previene. “Ellos no están autorizados para ejercer la ley de inmigración. Y en caso le rechacen el caso por mala práctica, no hay seguros comprometidos que reclamar. Un abogado lo puede defender e incluso reparar el problema si hay un rechazo, algo que no le puede garantizar un notario”, concluyó.