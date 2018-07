Pero no solo se trata de procesos de ciudadanía, se puede ver afectado cualquier residente legal o con visa que solicite un beneficio migratorio.

Los peligros

“Y en las peticiones de ciudadanía, es probable que suceda lo mismo, mirarán todo con lupa. E incluso existe el temor que haya más negaciones de solicitudes y con ello aumenten los juicios de deportación por causas que antes no eran causa de deportación”, añade.

“Mire, bajo Obama un inmigrante residente que fallaba el examen de ciudadanía porque no sabía inglés, por ejemplo, no recibía una notificación de comparecencia. Ahora con la mayor discrecionalidad otorgada a los agentes, no lo sabemos. Estamos vigilando qué sucederá y cómo implementarán esta nueva política”, precisó.