Mujer estadounidense demanda a Cristiano Ronaldo a quien acusa de haberla violado en 2009

Una mujer de Las Vegas ha presentado públicamente acusaciones de una supuesta violación contra la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo, de acuerdo con un amplio reportaje publicado en la revista alemana Der Spiegel.

Kathryn Mayorga, de 34 años, afirma que el futbolista portugués la violó en el Palm Hoteland Casino de Las Vegas el 13 de junio de 2009 mientras ella le decía repetidamente que no, según una demanda presentada el viernes en el condado de Clark.

Mayorga, que en ese entonces tenía 25 años, dice que Ronaldo la invitó a ella, a un amiga de ella llamada Jordan y a otras personas a su suite en el ático. Según la demanda de Mayorga, Ronaldo le pidió que se uniera al grupo en un jacuzzi y le ofreció unos pantalones cortos y una camiseta para que se los pusiera, porque ella solo llevaba puesto su vestido.

Mientras Mayorga se cambiaba en un baño, dijo que Ronaldo se le acercó y le mostró el miembro. "Básicamente me rogó que le tocara el pene durante 30 segundos", contó Mayorca a Der Spiegel.

Ella negó con la cabeza. "Cuando no lo toqué, me rogó que le hiciera sexo oral. Como, ¡qué idiota! (...) Me reía de él porque pensé: '¿Esto es una broma? Este tipo que es tan famoso y tan sexy... es un maldito perdedor y un asqueroso".

Pero Ronaldo, según su versión, no se desanimó y le pidió un beso. Ella accedió con tal de no pasar de eso. Pero no fue así: "Comienza a acercarse a mí con mucha fuerza. Y empieza a hacerme cosas, a tocarme, a agarrarme... lo alejé y seguí diciendo 'No' ".

Ronaldo, dice Mayorga, la empujó a una habitación y la violó sin usar condón mientras ella gritaba: "No, no, no, no".

"Después de que me atacó, no me dejó salir de nuevo. No me dejaba salir. Y me llamaba 'nena, nena'. Me miró con esa mirada, esa mirada culpable. Casi como si se sintiera mal. No lo recuerdo, pero estoy bastante segura de que dijo "lo siento" o "¿estás herida?", relató la mujer al semanario alemán.

Acuerdo de confidencialidad

Su amiga Jordan recuerda el momento en que finalmenta ambos salieron de la habitación. "Kathryn estaba totalmente despeinada, su maquillaje estropeado", afirmó a la revista, agregando que le preguntó a Ronaldo: "¿Qué le hiciste a mi amiga?"

Mayorga recuerda la escena de manera similar. En respuesta a la pregunta de Jordan, ambas mujeres dicen que Ronaldo sólo respondió: Todo está bien. Todo está bien. Somos amigos.

El mismo día, ella reportó el incidente a la policía y fue al hospital para un examen de agresión sexual, dice la demanda.

Inicialmente, se negó a identificar a Ronaldo ante la policía, por temor a la humillación pública, dice su denuncia. Semanas más tarde, cuando ella lo nombró en una entrevista con la policía, un detective le dijo que sería objeto de represalias y que sus acciones serían presentadas como intentos de extorsión, según la demanda.

Una enfermera que la examinó dijo lo mismo, dice en la demanda.

Leslie Mark Stovall, abogada de Mayorga, refirió que ambos llegaron entonces a un acuerdo extrajudicial para no volver a hablar nunca más de la acusación y Ronaldo le pagó 375,000 dólares.



Sin embargo, la abogada le dijo a Der Spiegel que había presentado una demanda civil para declarar nulo el acuerdo de confidencialidad.

"El propósito de esta demanda es responsabilizar a Cristiano Ronaldo ante un tribunal civil por las lesiones que le ha causado a Kathryn Mayorga y las consecuencias de esas lesiones", dijo Stovall a Der Spiegel.

Los abogados del futbolista dijeron el pasado viernes que demandarían a la revista Der Spiegel después de que ésta publicara acusaciones "descaradamente ilegales" de Mayorga.

El abogado de Ronaldo, Christian Schertz, dijo en una declaración que el informe era "un reporte inadmisible de sospechas en en ámbito privado", y que buscaría una reparación legal para su cliente.

El editor jefe adjunto de la revista, Alfred Weinzierl, dijo a Reuters que Der Spiegel había escrito repetidamente a la gerencia y a los abogados de Ronaldo sobre las acusaciones antes de publicar su informe.

"Enviamos preguntas escritas, para las cuales no hubo respuestas. Nadie nos demandó en relación con informes anteriores de Ronaldo", dijo en un correo electrónico.