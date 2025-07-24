Cambiar Ciudad
Donald Trump

Qué se sabe de la extraña entrevista entre el exabogado de Trump y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

El Fiscal General adjunto Todd Blanche anunció que tendrá una segunda entrevista con Ghislaine Maxwell, la apresada cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein el viernes.

Univision picture
Por:Univision
Video Caso Epstein: republicanos en el Senado rechazan propuesta demócrata de publicar los expedientes

El exabogado de Trump y ahora fiscal general adjunto, Todd Blanche, se reunió este jueves con Ghislaine Maxwell, la convicta cómplice de Jeffrey Epstein en el caso de abuso sexual de menores del fallecido financista, y dijo que continuará la conversación el viernes.

No están claro los objetivos del encuentro del aliado de Trump con Maxwell en medio de la polémica luego de que el gobierno decidiera no publicar los archivos del caso Epstein, algo que el presidente Trump prometió a sus votantes republicanos durante la campaña presidencial en 2024.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, el gobierno anunció que no habría más publicaciones al respecto.

El Departamento de Justicia informó en mayo a Donald Trump de que su nombre aparecía "en múltiples ocasiones" en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, según reportes de varios medios.

En este contexto, el Departamento de Justicia dijo que se reuniría con Maxwell, una de las personas con mayor conocimiento de las acciones de Epstein y su círculo más cercano.

Más sobre Donald Trump

Lisa Cook pide a corte de apelaciones que rechace recurso del gobierno para sacarla de la Fed
4 mins

Lisa Cook pide a corte de apelaciones que rechace recurso del gobierno para sacarla de la Fed

Justicia
Por qué un juez dice que la exabogada de Trump, Alina Habba, no puede ser fiscal
2 mins

Por qué un juez dice que la exabogada de Trump, Alina Habba, no puede ser fiscal

Justicia
Por qué el gobierno de Trump desclasificó ahora los archivos del FBI sobre Martin Luther King, pese a la oposición de la familia
7 mins

Por qué el gobierno de Trump desclasificó ahora los archivos del FBI sobre Martin Luther King, pese a la oposición de la familia

Justicia
El Departamento de Justicia despide a Maurene Comey, fiscal del caso Epstein e hija del exdirector del FBI
2 mins

El Departamento de Justicia despide a Maurene Comey, fiscal del caso Epstein e hija del exdirector del FBI

Justicia
Gobierno de Trump despide a una veintena de jueces de inmigración en dos días pese a los retrasos de 3.5 millones de casos
3 mins

Gobierno de Trump despide a una veintena de jueces de inmigración en dos días pese a los retrasos de 3.5 millones de casos

Justicia
La crítica de la jueza Ketanji Brown Jackson a la decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a Trump para despidos masivos de empleados federales
4 mins

La crítica de la jueza Ketanji Brown Jackson a la decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a Trump para despidos masivos de empleados federales

Justicia
Las demandas colectivas: el último recurso para bloquear una política a nivel nacional tras fallo de Corte Suprema sobre ciudadanía
3 mins

Las demandas colectivas: el último recurso para bloquear una política a nivel nacional tras fallo de Corte Suprema sobre ciudadanía

Justicia
Ciudadanía por nacimiento: cómo es la situación en cada estado tras el fallo de la Corte Suprema
1 mins

Ciudadanía por nacimiento: cómo es la situación en cada estado tras el fallo de la Corte Suprema

Justicia
Ciudadanía por nacimiento, ¿qué analiza la Corte Suprema y cuáles pueden ser las consecuencias?
8 mins

Ciudadanía por nacimiento, ¿qué analiza la Corte Suprema y cuáles pueden ser las consecuencias?

Justicia
Corte Suprema decide que Trump goza de cierta inmunidad por actos oficiales. El juicio por interferencia electoral demorará más
4 mins

Corte Suprema decide que Trump goza de cierta inmunidad por actos oficiales. El juicio por interferencia electoral demorará más

Justicia

Blanche dijo que "hoy me reuní con Ghislaine Maxwell y continuaré con su entrevista mañana". Sin embargo, cualquier detalle o contenido de la conversación no fue revelado.

Según Blance, "el Departamento de Justicia compartirá información adicional sobre lo que descubrimos en su momento".

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, dijo que su cliente "nunca se detuvo, nunca invocó un privilegio, nunca se negó a responder. Respondió a todas las preguntas con sinceridad, honestidad y lo mejor que pudo".

Markus declaró a la salida del tribunal federal de Tallahassee, Florida, ciudad donde Maxwell cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable de ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas menores de edad.

Aclaró que "todavía no hay promesas", sobre si Maxwell podría recibir un potencial perdón o reducción de pena por parte de Trump.

El Congreso también busca entrevistar a Maxwell.

"De momento, solo está respondiendo a las preguntas".

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

En una publicación en las redes sociales el martes, Blanche dijo que Trump "nos ha dicho que publiquemos todas las pruebas creíbles" y que si Maxwell tiene información sobre alguien que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el Departamento de Justicia "escucharán lo que tiene que decir".

PUBLICIDAD

Ante las dudas sobre el caso de Epstein y el presidente Trump, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió el miércoles una citación para que Maxwell testifique ante los miembros del comité en agosto.

Con información de AP

Vea también:

Video Entrevista completa con una de las figuras clave que destapó el caso de Jeffrey Epstein
Relacionados:
Donald TrumpJeffrey EpsteinGhislaine MaxwellDepartamento de JusticiaTeorías conspirativas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX