Qué se sabe de la extraña entrevista entre el exabogado de Trump y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

Video Caso Epstein: republicanos en el Senado rechazan propuesta demócrata de publicar los expedientes

El exabogado de Trump y ahora fiscal general adjunto, Todd Blanche, se reunió este jueves con Ghislaine Maxwell, la convicta cómplice de Jeffrey Epstein en el caso de abuso sexual de menores del fallecido financista, y dijo que continuará la conversación el viernes.

No están claro los objetivos del encuentro del aliado de Trump con Maxwell en medio de la polémica luego de que el gobierno decidiera no publicar los archivos del caso Epstein, algo que el presidente Trump prometió a sus votantes republicanos durante la campaña presidencial en 2024.

Hace unas semanas, el gobierno anunció que no habría más publicaciones al respecto.

El Departamento de Justicia informó en mayo a Donald Trump de que su nombre aparecía "en múltiples ocasiones" en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, según reportes de varios medios.

En este contexto, el Departamento de Justicia dijo que se reuniría con Maxwell, una de las personas con mayor conocimiento de las acciones de Epstein y su círculo más cercano.

Blanche dijo que "hoy me reuní con Ghislaine Maxwell y continuaré con su entrevista mañana". Sin embargo, cualquier detalle o contenido de la conversación no fue revelado.

Según Blance, "el Departamento de Justicia compartirá información adicional sobre lo que descubrimos en su momento".

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, dijo que su cliente "nunca se detuvo, nunca invocó un privilegio, nunca se negó a responder. Respondió a todas las preguntas con sinceridad, honestidad y lo mejor que pudo".

Markus declaró a la salida del tribunal federal de Tallahassee, Florida, ciudad donde Maxwell cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable de ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas menores de edad.

Aclaró que "todavía no hay promesas", sobre si Maxwell podría recibir un potencial perdón o reducción de pena por parte de Trump.

El Congreso también busca entrevistar a Maxwell.

"De momento, solo está respondiendo a las preguntas".

En una publicación en las redes sociales el martes, Blanche dijo que Trump "nos ha dicho que publiquemos todas las pruebas creíbles" y que si Maxwell tiene información sobre alguien que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el Departamento de Justicia "escucharán lo que tiene que decir".

Ante las dudas sobre el caso de Epstein y el presidente Trump, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió el miércoles una citación para que Maxwell testifique ante los miembros del comité en agosto.

