Robert Morris, exasesor espiritual de Trump, se declara culpable de abuso sexual a una menor

Un exasesor espiritual del presidente Donald Trump y fundador de una megaiglesia de Texas se declaró culpable de cinco cargos de actos lascivos e indecentes con una menor, informaron las autoridades.

Robert Preston Morris, de 64 años, se declaró culpable ante un juez del condado de Osage, en Oklahoma, como parte de un acuerdo de culpabilidad, según la oficina del fiscal general del estado.

En el año 2000 Morris fundó la Iglesia Gateway. Ha sido políticamente activo y anteriormente formó parte de la junta asesora evangélica del presidente Donald Trump. La iglesia recibió a Trump en su campus de Dallas en 2020 para una discusión sobre las relaciones raciales y la economía.

Gateway Church declinó hacer comentarios el jueves sobre el caso.

Morris era el pastor principal de la Iglesia Gateway en Southlake, suburbio de Dallas-Fort Worth, donde dirigió una de las mayores megaiglesias del país hasta su dimisión.

Fue acusado a principios de este año por un gran jurado de Oklahoma. En virtud del acuerdo de culpabilidad, Morris recibió una condena condicional de 10 años, de los cuales los seis primeros meses los cumplió en la cárcel del condado de Osage.

El jueves, dos agentes del sheriff escoltaron a Morris, esposado y vestido de traje, a la salida del tribunal.

Un crimen sexual de hace décadas

Los abusos comenzaron en 1982, cuando la víctima tenía 12 años y Morris era un evangelista itinerante que se alojaba en Hominy (Oklahoma) con su familia, según la declaración del fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond. Los abusos continuaron durante los cuatro años siguientes, según la declaración.

La víctima, Cindy Clemishire, que ahora tiene 55 años, dijo en un comunicado que "por fin se ha hecho justicia, y el hombre que me manipuló y abusó de mí cuando era una niña inocente de 12 años por fin va a estar entre rejas".

"Mi esperanza es que muchas víctimas escuchen mi historia, y pueda ayudar a levantar su vergüenza y permitirles hablar", dijo. "Espero que las leyes sigan cambiando y que se redacten otras nuevas para proteger mejor los derechos de los niños y las víctimas. Espero que la gente comprenda que la única forma de poner fin a los abusos sexuales a menores es denunciarlos cuando se produzcan o se sospeche de ellos".

Morris debe registrarse como delincuente sexual y será supervisado por las autoridades de Texas a través de un pacto interestatal. También se le ordenó pagar los costes de su encarcelamiento, incluidos los gastos médicos, y una indemnización a la víctima.

Uno de los abogados de Morris, Bill Mateja, dijo que Morris quería aceptar la responsabilidad por su conducta, y quería poner fin al asunto legal por el bien de él y su familia y Clemishire y su familia.

"Aunque él cree que hace tiempo que aceptó su responsabilidad a los ojos de Dios y que la Iglesia Gateway fue una manifestación de esa aceptación, aceptó de buen grado su responsabilidad a los ojos de la ley", dijo Mateja.

Mateja dijo que Morris quería disculparse ante Clemishire y su familia por su conducta y pidió perdón.

Cuando The Christian Post le preguntó el año pasado sobre las acusaciones, Morris dijo en una declaración a la publicación que cuando tenía poco más de 20 años "tuvo un comportamiento sexual inapropiado con una joven en una casa en la que me alojaba". Dijo que fueron "besos y caricias, no relaciones sexuales, pero estuvo mal".

Las declaraciones fueron presentadas ante la jueza especial de distrito del condado de Osage, Cindy Pickerill.

"No puede haber tolerancia para aquellos que se aprovechan sexualmente de los niños", dijo Drummond. "Este caso es aún más despreciable porque el autor era un pastor que se aprovechó de su posición de confianza y autoridad. La víctima de este caso ha esperado este día durante demasiados años".

