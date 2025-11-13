Florida ejecuta a un exmarine que estuvo en la cárcel 46 años por el asesinato de una niña

Video Tribunal de Texas detiene ejecución de Robert Roberson y ordena revisar pruebas del caso del “bebé sacudido”

Un hombre condenado por el asesinato en 1979 de una niña de 6 años que fue secuestrada de su dormitorio fue ejecutado el jueves por la noche en Florida, en la decimosexta pena de muerte en el estado este año, un récord.

Bryan Frederick Jennings, de 66 años, fue declarado muerto a las 6:20 pm (local) tras recibir una inyección de tres fármacos en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke. Jennings fue condenado a muerte por el asesinato de Rebecca Kunash, que fue violada y ahogada en un canal.

Cuando se le preguntó si tenía alguna última declaración que hacer, Jennings respondió "no" en voz alta.

Cuando se le administraron las drogas, su pecho se agitó y sus brazos se crisparon durante unos minutos.

Luego quedó inmóvil con la boca abierta.

Ningún familiar de la víctima habló con los medios de comunicación después de la ejecución, y el vocero del Departamento de Correccionales, Jordan Kirkland, dijo que el procedimiento se desarrolló según lo previsto.

"La ejecución se llevó a cabo sin incidentes", dijo. "No hubo complicaciones".

Los registros judiciales muestran que Jennings era un joven de 20 años del Cuerpo de Marines el 11 de mayo de 1979, cuando quitó la mosquitera de la ventana del dormitorio de la niña mientras sus padres estaban en otra habitación.

Jennings secuestró a la niña, la llevó en su coche a un canal y la violó, según se desprende de los testimonios del juicio. A continuación, "la balanceó por las piernas contra el suelo con tal fuerza que le fracturó el cráneo", según los registros judiciales. La niña fue luego ahogada en el canal, donde su cuerpo fue encontrado más tarde ese mismo día.

Detenido horas más tarde por una orden de tráfico, Jennings coincidía con la descripción de un hombre visto cerca de la casa de los Kunash cuando la niña desapareció. Las huellas de zapatos encontradas en la casa coincidían con las que llevaba Jennings, se encontraron sus huellas dactilares en el alféizar de la ventana de la niña y su ropa y su cabello estaban mojados, según los registros judiciales.

Casi cinco décadas para su ejecución

Jennings fue condenado y sentenciado a muerte dos veces por el asesinato de 1979 en el condado de Brevard, pero ambas sentencias fueron revocadas en apelación. El juicio final en 1986 dio lugar a una tercera sentencia de muerte. También fue condenado a cadena perpetua por secuestro, agresión sexual y robo.

El gobernador Ron DeSantis, el republicano que firmó la orden de ejecución, ha ordenado más penas de muerte en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció esta condena en Estados Unidos en 1976. El récord estatal anterior se estableció en 2014 con ocho ejecuciones.

Además, hay ejecuciones programadas en Florida para el 20 de noviembre, la de Richard Barry Randolph, y para el 9 de diciembre, la de Mark Allen Geralds, que, de llevarse a cabo, elevarían el total del año a 18.

DeSantis ha explicado el número sin precedentes de ejecuciones diciendo que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas, que han esperado décadas a que se ejecutaran las sentencias de muerte.

"Algunos de estos crímenes se cometieron en los años 80", dijo el gobernador en una reciente conferencia de prensa. "La justicia retrasada es justicia denegada. Sentí que les debía asegurarme de que todo saliera bien. Si honestamente pensara que alguien es inocente, no apretaría el gatillo".

Todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante inyección letal con un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correccionales del estado.

Jennings había presentado numerosas apelaciones ante tribunales estatales y federales, alegando más recientemente que pasó meses sin abogado antes de que DeSantis firmara su orden de ejecución, lo que consideraba una violación de su derecho a la asistencia letrada.

Con la muerte de Jennings, un total de 42 personas han sido ejecutadas por orden judicial en lo que va de año en Estados Unidos, y al menos otras 16 tenían prevista su ejecución en lo que queda de 2025 y a lo largo de 2026, según el centro sin ánimo de lucro Death Penalty Information Center.

