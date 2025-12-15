FBI Empieza el juicio a la jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante a evadir a agentes de ICE El proceso a la jueza Dugan está previsto que comience este lunes en Milwaukee con las declaraciones de apertura de fiscales y abogados.

Los fiscales federales deben comenzar este lunes a presentar su caso contra la jueza de Wisconsin Hannah Dugan, acusada de delitos de obstrucción y encubrimiento por supuestamente haber ayudado a un inmigrante mexicano a evadir a los agentes de ICE que lo aguardaban para arrestarlo en los pasillos de la corte el pasado mes de abril.

Tras la intervención de los fiscales, el proceso debe continuar con la intervención de los abogados defensores, seguida de los interrogatorios a los primeros testigos del Departamento de Justicia. Se espera que el caso de la fiscalía se prolongue al menos hasta el jueves, con aproximadamente dos decenas de testigos listos para declarar. Los abogados de Dugan no han dicho cuánto tiempo necesitan y se desconoce cuándo el jurado podría comenzar a deliberar.

La fiscalía federal acusó a Dugan, jueza de circuito del condado Milwaukee, de obstrucción y encubrimiento de un individuo para evitar su arresto. Alegan que ella sacó a Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, de la sala del tribunal por una puerta trasera cuando supo que las autoridades federales estaban en el juzgado con la intención de arrestarlo.



Dugan enfrenta hasta seis años de prisión si es declarada culpable en un proceso visto como nuevo hito en la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. El representante republicano Tom Tiffany, un ferviente partidario de Trump que se postula a gobernador de Wisconsin el próximo año, instó a las autoridades a "encarcelarla".

Los demócratas afirman que Trump busca dar un ejemplo con Dugan para mitigar la oposición judicial a la ofensiva. Dugan dijo a la policía que ella y su familia encontraron volantes amenazantes en sus casas esta primavera.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso, la selección del jurado y el juicio:

FBI: Enfadada, Dugan orquestó un intento de fuga

Según un afidávit del FBI, Flores Ruiz reingresó ilegalmente a Estados Unidos desde México en 2013. Los agentes se enteraron de que había sido acusado de agresión en un tribunal estatal en marzo y que debía comparecer ante Dugan el 18 de abril.

Los agentes se dirigieron al juzgado para arrestar a Flores Ruiz después de la audiencia. Un abogado de oficio se dio cuenta de la presencia de los agentes en el pasillo y se lo informó al secretario de Dugan. La jueza se enfureció, y según el afidávit, calificó la situación de “absurda” y se acercó acompañada de otro juez. Dugan discutió con los agentes sobre la validez de su orden judicial y les indicó que hablaran con el presidente del tribunal.

Dugan regresó a la sala de su tribunal, le dijo a Flores Ruiz que la acompañara, y lo condujo junto con su abogado por una puerta trasera para el jurado al pasillo para el público afuera de la sala, dice el afidávit. Los agentes, quienes regresaban de la oficina del presidente del tribunal, vieron a Flores Ruiz, pero él logró salir del edificio. Finalmente, fue capturado tras una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en noviembre que había sido deportado.

Los defensores de Dugan examinan la lista de jurados en busca de posible sesgo

Los demócratas insisten en que el gobierno de Trump intenta dar un ejemplo con Dugan para mitigar la oposición judicial a sus medidas para reprimir a los inmigrantes.

El gobierno, por su parte, ha vilipendiado a Dugan en redes sociales. Kash Patel, director del FBI, publicó una foto de ella cuando la sacaron del juzgado esposada, y el Departamento de Seguridad Nacional publicó que Dugan le ha dado al término de juez activista “un significado totalmente nuevo”.

Dugan declaró a la policía que encontró un volante amenazante de un grupo antigubernamental en su casa, en la casa de su madre y en la de su hermana, cuatro días después de la captura de Flores Ruiz.

Los abogados de Dugan han manifestado que les inquieta que la cobertura mediática del caso haya generado parcialidad entre el grupo de posibles jurados. Este otoño, les enviaron un cuestionario para evaluar su participación e inclinaciones políticas. En dicho cuestionario se les preguntó si pertenecían a organizaciones políticas, qué programas de radio y pódcasts escuchaban, y qué calcomanías, letreros y parches tenían en sus autos, botellas de agua, mochilas y computadoras portátiles.

Finalmente, los abogados seleccionaron a 12 jurados y dos suplentes de un grupo de aproximadamente 75 candidatos.

Cuestiones de inmunidad y protocolo en el juicio a Dugan

El equipo de defensa de Dugan ha argumentado que ella goza de inmunidad procesal porque actuó en su calidad oficial de jueza y, por lo tanto, no tenía “conciencia de irregularidad, ni ilicitud, ni engaño”, según los documentos que presentaron.

Sus abogados intentaron persuadir a la juez a Lynn Adelman para que desestimara el caso en agosto por esos motivos. La jueza se negó, y argumentó que no existe inmunidad judicial firmemente establecida que impida el procesamiento penal.

Dugan también ha argumentado que siguió los protocolos y no tuvo intención de interferir en las labores de los agentes. Según sus argumentos, el presidente del tribunal del condado Milwaukee, Carl Ashley, envió un borrador de la política sobre arrestos migratorios en el juzgado aproximadamente una semana antes del arresto de Flores Ruiz. La política les prohibía a los agentes ejecutar órdenes administrativas en áreas no públicas del juzgado, y exigía al personal judicial que remitiera inmediatamente a cualquier agente de inmigración a un supervisor, que es lo que Dugan hizo.

Dugan sostiene, además, que Ashley negó a los agentes permiso para arrestar a Flores Ruiz en la sala del tribunal o en el pasillo. Entonces los agentes abandonaron su plan de detenerlo en el edificio y, en su lugar, lo siguieron afuera para arrestarlo en la calle, según Dugan.

“(Dugan) intentaba asegurarse de lo anterior —y seguir— las reglas”, argumentaron sus abogados antes del juicio.

Según las directrices federales emitidas el 21 de enero, los agentes de inmigración pueden llevar a cabo acciones policiales en el interior o cerca de los juzgados si creen que alguien a quien intentan encontrar estará allí.