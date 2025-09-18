La insólita decisión del presidente francés de presentar "evidencia científica" en una corte de EEUU de que su esposa nació mujer

Video El momento en que Macron recibe un empujón en la cara por parte de su esposa

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, prevén presentar "evidencia científica y fotografías" a una corte estadounidense, dentro de la acusación por difamación que introdujeron contra la podcaster de derecha Candace Owens, a quien señalan de haber afirmado que la primera dama nació siendo varón.

El abogado de los Macron, Tom Clare, dijo a la BBC que habría "testimonios de expertos que serán de naturaleza científica", y que la pareja tiene la disposición de demostrar "tanto genérica como específicamente" que las acusaciones son falsas.

PUBLICIDAD

Clare dijo que "es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse, presentar este tipo de pruebas".

"Es un proceso al que ella tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que haga falta para aclarar las cosas", explicó Clare a BBC.

La pareja francesa considera las afirmaciones "increíblemente molestas" y representaban una "distracción" para el presidente francés.

Sin embargo, dijo Clare sobre Brigitte Macron, "si ese malestar y esa incomodidad que le produce abrirse de esa manera es lo que hace falta para aclarar las cosas y poner fin a esto, está dispuesta al 100% a asumir esa carga".

Clare confirmó que hay imágenes de Brigitte Macron embarazada y criando a sus hijos, y que serían presentadas en una corte bajo un grupo de reglas y normas.

La demanda de los Macron acusa a Candace Owens, con millones de seguidores en las redes sociales X y YouTube, de usar su pódcast para difundir "mentiras verificablemente falsas y devastadoras".

Le acusan de haber dicho que Brigitte Macron nació siendo varón, que ella y Emmanuel son parientes consanguíneos y que Macron fue elegido presidente de Francia como parte de un programa de control mental operado por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense.

Este jueves Owens volvió a opinar sobre el asunto en un comentario de una publicación del New York Post que anunciaba la intención de los Macron de presentar pruebas científicas en el caso.

Owens dijo al respecto que "esto es verificablemente falso. No me está demandando por decir que es un hombre. Ella nunca ha demandado a nadie por decir que es un hombre. Porque ella lo es", en lo que parece una reafirmación de sus opiniones.

PUBLICIDAD

La demanda de 218 páginas fue presentada en julio de 2025 ante el tribunal superior de Delaware y solicita un juicio con jurado y una indemnización no especificada.

Brigitte Macron, de 72 años, también ha recurrido a los tribunales en Francia para refutar las afirmaciones sobre su sexo.

Dos mujeres fueron condenadas en septiembre del año pasado por difundir afirmaciones falsas tras publicar en YouTube que Brigitte Macron ha sido un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, quien en realidad es su hermano.

Vea también: