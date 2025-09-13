Lisa Cook pide a corte de apelaciones que rechace recurso del gobierno para sacarla de la Fed

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, está pidiendo a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que rechace el último intento de la administración Trump de destituirla de su cargo antes de la próxima votación del banco central sobre los tipos de interés.

En una presentación ante el tribunal el sábado, los abogados de Cook pidieron al tribunal que rechace una solicitud de emergencia de la administración Trump que plantea suspender un fallo de un tribunal inferior, lo que despejaría el camino para que el presidente Donald Trump destituya a Cook de la junta de gobernadores de la Reserva Federal.

Los abogados de Cook argumentan que la administración Trump no ha demostrado causa suficiente para despedirla, y subrayaron los riesgos para la economía y el país si se permitiera al presidente despedir a un gobernador de la Fed sin causa.

"Una suspensión por parte de este tribunal sería, por tanto, la primera señal de los tribunales de que nuestro sistema de gobierno ya no es capaz de garantizar la independencia de la Reserva Federal. Nada impediría entonces al presidente despedir a otros miembros del consejo con pretextos igualmente endebles. La era de la independencia de la Reserva Federal habría terminado. Los riesgos para la economía de la nación podrían ser terribles", según la presentación.

El tribunal ha dado a la administración Trump la opción de responder a la presentación de Cook antes de las 3 pm, hora del este, del domingo.

Lo que está en juego es si la administración Trump tendrá éxito en su extraordinario esfuerzo por remodelar a su gusto la junta de gobernadores de la Reseva Federal, antes de que el comité de fijación de tipos de interés de la Fed se reúna el martes y el miércoles.

Al mismo tiempo, los republicanos del Senado están presionando para confirmar a Stephen Miran, el nominado del presidente Donald Trump para un puesto vacante en la junta de la Fed, lo que podría ocurrir tan pronto como el lunes.

Trump ha acusado a Cook de fraude hipotecario porque apareció reclamando dos propiedades como "residencias primarias" en julio de 2021, antes de unirse a la junta. Tales reclamaciones pueden conducir a una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial más pequeño que si uno de ellos fue declarado como una propiedad de alquiler o segunda residencia.

Cook ha negado las acusaciones y demandó a la administración Trump para bloquear su despido.

Batalla legal con la política monetaria en el horizonte

El martes, la jueza del Distrito de Columbia, Jia Cobb, dictaminó que la administración no había cumplido con el requisito legal de que los gobernadores de la Fed solo pueden ser despedidos "por causa", lo que, según ella, se limita a la mala conducta durante el ejercicio del cargo. Cook no se incorporó al consejo de la Fed hasta 2022.

La administración apeló entonces la decisión y pidió un fallo de emergencia que revocara la orden del tribunal inferior antes del lunes. En su apelación de emergencia, los abogados de Trump argumentaron que incluso si la conducta ocurrió antes del tiempo de Cook como gobernadora, su presunta acción "indiscutiblemente pone en duda la confiabilidad de Cook y si puede ser una administradora responsable de las tasas de interés y la economía."

Si la apelación de la administración Trump prospera, Cook sería apartada del consejo de la Fed hasta que su caso se resuelva en última instancia en los tribunales, y se perdería la reunión de la Fed de la próxima semana, cuando el banco central tiene previsto decidir si reduce su tasa de interés clave.

Si el tribunal de apelaciones falla a favor de Cook, la administración podría solicitar un fallo de emergencia del Tribunal Supremo, como en otros varios casos que involucran la extensión de la autoridad presidencial de Trump.

La Fed está sometida a la incesante presión del presidente Trump para que recorte las tasas de interés. El banco central ha mantenido los tipos estables desde finales de 2024 por la preocupación de que las impredecibles políticas arancelarias de la administración Trump reaviven la inflación.

El mes pasado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que los funcionarios de la Fed están cada vez más preocupados por la debilidad de la contratación, preparando el escenario para un recorte de tasas la próxima semana. La mayoría de los economistas esperan que la Fed recorte su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta alrededor del 4,1%.

Cuando la Reserva Federal reduce su tipo de interés de referencia, suele disminuir con el tiempo el coste de los préstamos hipotecarios, para automóviles y para empresas. Algunos de esos tipos ya han bajado en previsión de recortes de la Fed.

