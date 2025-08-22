Por qué un juez dice qué la exabogada de Trump, Alina Habba, no puede ser fiscal

Video El Departamento de Justicia ordena retirar los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams

La principal fiscal del Departamento de Justicia en Nueva Jersey, Alina Habba, se encuentra ocupando el cargo ilegalmente, determinó este jueves el Juez Jefe del Distrito Central de Pensilvania, Mathew Bran.

"El Poder Ejecutivo ha perpetuado la designación de Alina Habba como fiscal de EEUU para el distrito de Nueva Jersey a través de una novedosa serie de movimientos legales y de personal (...) Enfrentado a la cuestión de si la Sra. Habba está desempeñando legalmente las funciones y obligaciones de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, concluyo que no", escribió el juez jefe Brann.

La corte considera que Habba "ha ejercido las funciones y obligaciones de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey sin autoridad legal desde el 1 de julio de 2025" y advierte que "sus acciones desde ese momento pueden ser declaradas nulas".

Habba fue nombrada para el cargo por el presidente Trump en marzo. Pero terminó su periodo provisional sin obtener la confirmación del Senado, por lo que los jueces federales del estado, actuando dentro la ley, nombraron como reemplazo a un fiscal de carrera.

Sin embargo, este nuevo fiscal fue despedido por la fiscal general, Pam Bondi, quien designó nuevamente a Habba como fiscal especial.

En su dictamen, Brann cuestionó los movimientos legales que la administración llevó a cabo para mantener a Habba en su puesto, intentando repetidas 'redesignaciones'.

"Llevado al extremo, el Presidente podría utilizar este método para dotar de personal a la oficina del Fiscal de Estados Unidos con individuos de su elección personal durante todo un mandato, sin solicitar el consejo y consentimiento del Senado", escribió.

El Departamento de Justicia ha dicho en sus escritos que los jueces actuaron prematuramente y que el Ejecutivo tiene autoridad para nombrar a su candidato preferido para hacer cumplir las leyes federales en el estado.

Tras conocerse el fallo, Bondi dijo en sus redes sociales este mismo jueves que "apelaremos inmediatamente", aseverando que Habba "está haciendo un trabajo increíble en Nueva Jersey —y protegeremos su posición de los ataques judiciales de activistas".

Durante 2024, Habba desempeñó múltiples roles: fungió como asesora principal del comité de acción política de Trump, actuó como su defensora en varios juicios civiles y fue portavoz alternando entre tribunales y campaña electoral.

El fallo podría conducir a desafíos contra un puñado de otros fiscales federales que han sido instalados de manera similar por la administración Trump, sin la aprobación del Senado, después de que sus asignaciones temporales expiraron.

Brann dijo que deja en suspenso su orden a la espera de una apelación. No quedó claro si eso significaba que Habba seguiría al frente de la fiscalía.

