Cambiar Ciudad
Donald Trump

Por qué un juez dice qué la exabogada de Trump, Alina Habba, no puede ser fiscal

Una exabogada del presidente Donald Trump, Alina Habba, nombrada como la principal fiscal federal en Nueva Jersey, ha estado ocupando el cargo desde julio de forma ilegal, afirmó este jueves un juez de distrito de Pensilvania. La fiscal general, Pam Bondi, defendió la labor de Habba e informó que apelarán la decisión.

Por:
Univision
Video El Departamento de Justicia ordena retirar los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams

La principal fiscal del Departamento de Justicia en Nueva Jersey, Alina Habba, se encuentra ocupando el cargo ilegalmente, determinó este jueves el Juez Jefe del Distrito Central de Pensilvania, Mathew Bran.

"El Poder Ejecutivo ha perpetuado la designación de Alina Habba como fiscal de EEUU para el distrito de Nueva Jersey a través de una novedosa serie de movimientos legales y de personal (...) Enfrentado a la cuestión de si la Sra. Habba está desempeñando legalmente las funciones y obligaciones de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, concluyo que no", escribió el juez jefe Brann.

PUBLICIDAD

La corte considera que Habba "ha ejercido las funciones y obligaciones de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey sin autoridad legal desde el 1 de julio de 2025" y advierte que "sus acciones desde ese momento pueden ser declaradas nulas".

Habba fue nombrada para el cargo por el presidente Trump en marzo. Pero terminó su periodo provisional sin obtener la confirmación del Senado, por lo que los jueces federales del estado, actuando dentro la ley, nombraron como reemplazo a un fiscal de carrera.

Más sobre Donald Trump

Qué se sabe de la extraña entrevista entre el exabogado de Trump y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein
2 mins

Qué se sabe de la extraña entrevista entre el exabogado de Trump y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

Justicia
Por qué el gobierno de Trump desclasificó ahora los archivos del FBI sobre Martin Luther King, pese a la oposición de la familia
7 mins

Por qué el gobierno de Trump desclasificó ahora los archivos del FBI sobre Martin Luther King, pese a la oposición de la familia

Justicia
El Departamento de Justicia despide a Maurene Comey, fiscal del caso Epstein e hija del exdirector del FBI
2 mins

El Departamento de Justicia despide a Maurene Comey, fiscal del caso Epstein e hija del exdirector del FBI

Justicia
Gobierno de Trump despide a una veintena de jueces de inmigración en dos días pese a los retrasos de 3.5 millones de casos
3 mins

Gobierno de Trump despide a una veintena de jueces de inmigración en dos días pese a los retrasos de 3.5 millones de casos

Justicia
La crítica de la jueza Ketanji Brown Jackson a la decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a Trump para despidos masivos de empleados federales
4 mins

La crítica de la jueza Ketanji Brown Jackson a la decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a Trump para despidos masivos de empleados federales

Justicia
Las demandas colectivas: el último recurso para bloquear una política a nivel nacional tras fallo de Corte Suprema sobre ciudadanía
3 mins

Las demandas colectivas: el último recurso para bloquear una política a nivel nacional tras fallo de Corte Suprema sobre ciudadanía

Justicia
Ciudadanía por nacimiento: cómo es la situación en cada estado tras el fallo de la Corte Suprema
1 mins

Ciudadanía por nacimiento: cómo es la situación en cada estado tras el fallo de la Corte Suprema

Justicia
Ciudadanía por nacimiento, ¿qué analiza la Corte Suprema y cuáles pueden ser las consecuencias?
8 mins

Ciudadanía por nacimiento, ¿qué analiza la Corte Suprema y cuáles pueden ser las consecuencias?

Justicia
Corte Suprema decide que Trump goza de cierta inmunidad por actos oficiales. El juicio por interferencia electoral demorará más
4 mins

Corte Suprema decide que Trump goza de cierta inmunidad por actos oficiales. El juicio por interferencia electoral demorará más

Justicia
La Corte Suprema permite al gobierno presionar a redes sociales en las que se publica información falsa
3 mins

La Corte Suprema permite al gobierno presionar a redes sociales en las que se publica información falsa

Justicia

Sin embargo, este nuevo fiscal fue despedido por la fiscal general, Pam Bondi, quien designó nuevamente a Habba como fiscal especial.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

En su dictamen, Brann cuestionó los movimientos legales que la administración llevó a cabo para mantener a Habba en su puesto, intentando repetidas 'redesignaciones'.

"Llevado al extremo, el Presidente podría utilizar este método para dotar de personal a la oficina del Fiscal de Estados Unidos con individuos de su elección personal durante todo un mandato, sin solicitar el consejo y consentimiento del Senado", escribió.

El Departamento de Justicia ha dicho en sus escritos que los jueces actuaron prematuramente y que el Ejecutivo tiene autoridad para nombrar a su candidato preferido para hacer cumplir las leyes federales en el estado.

Tras conocerse el fallo, Bondi dijo en sus redes sociales este mismo jueves que "apelaremos inmediatamente", aseverando que Habba "está haciendo un trabajo increíble en Nueva Jersey —y protegeremos su posición de los ataques judiciales de activistas".

PUBLICIDAD

Durante 2024, Habba desempeñó múltiples roles: fungió como asesora principal del comité de acción política de Trump, actuó como su defensora en varios juicios civiles y fue portavoz alternando entre tribunales y campaña electoral.

El fallo podría conducir a desafíos contra un puñado de otros fiscales federales que han sido instalados de manera similar por la administración Trump, sin la aprobación del Senado, después de que sus asignaciones temporales expiraron.

Brann dijo que deja en suspenso su orden a la espera de una apelación. No quedó claro si eso significaba que Habba seguiría al frente de la fiscalía.

Vea también:

Video Gobierno Trump despide a fiscal clave en el caso de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein
Relacionados:
Donald TrumpDepartamento de JusticiaNueva Jersey

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD