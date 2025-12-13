Salud pública Johnson & Johnson deberá pagar $40 millones a dos mujeres con cáncer que sus talcos, decide un jurado Un jurado de Los Ángeles concedió una compensación de 40 millones de dólares a dos mujeres que afirman que el talco en polvo de Johnson & Johnson les provocó cáncer de ovario. La empresa tiene previsto recurrir el veredicto.

Un jurado de Los Ángeles concedió un compensación de 40 millones de dólares a dos mujeres que afirman que el talco fabricado por Johnson & Johnson les había provocado cáncer de ovario.

La gigantesca empresa de productos sanitarios anunció que apelaría la decisión del jurado sobre la responsabilidad civil y la indemnización por daños y perjuicios.

El jurado concedió 18 millones de dólares a Monica Kent y 22 millones a Deborah Schultz y su esposo. "Lo único que hicieron fue ser leales a Johnson & Johnson como clientes durante solo 50 años", afirmó su abogado, Daniel Robinson, del bufete Robinson Calcagnie de Newport Beach, California. "Esa lealtad fue unidireccional".

El veredicto es el último acontecimiento en una larga batalla legal sobre las denuncias de que el talco presente en los productos Johnson's Baby Powder y Shower to Shower estaba relacionado con el cáncer de ovario y el mesotelioma, un cáncer que afecta a los pulmones y otros órganos. Johnson & Johnson dejó de vender talco en todo el mundo en 2023.

En octubre, otro jurado de California ordenó a J&J pagar 966 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque los polvos de talco que utilizaba estaban contaminados con amianto cancerígeno.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de J&J, afirmó en un comunicado que la empresa había ganado "16 de los 17 casos de cáncer de ovario que había juzgado anteriormente» y que esperaba volver a hacerlo al apelar el veredicto del viernes.

Haas calificó las conclusiones del jurado de "irreconciliables con las décadas de evaluaciones científicas independientes que confirman que el talco es seguro, no contiene amianto y no causa cáncer".

Johnson & Johnson sustituyó el talco de su talco para bebés vendido en la mayor parte de Norteamérica por almidón de maíz en 2020, tras el descenso de las ventas.

En abril, un juez de un tribunal de quiebras de EEUU denegó el plan de J&J de pagar 9,000 millones de dólares para resolver las demandas por cáncer de ovario y otros cánceres ginecológicos relacionadas con productos que contienen talco.

