NO se ha decretado el cierre del espacio aéreo en Venezuela, como afirman en redes sociales

La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) confirmó vía telefónica a elDetector que no hay tal decisión, hasta este 19 de diciembre de 2024.

Por:Equipo elDetector
Esa falsedad la basan en un supuesto “evento de seguridad nacional o políticas internas de control aéreo”.
Es falso que el gobierno de Venezuela haya ordenado el cierre del espacio aéreo de ese país “entre el 20 de diciembre [de 2024] y el 11 de enero [de 2025]”, como afirman en las redes sociales.

La ALAV confirmó vía telefónica a elDetector que no se ha decretado, hasta el momento de publicar esta verificación, el cierre del espacio aéreo venezolano. El presidente ejecutivo de la aerolínea venezolana Avior, Juan Bracamonte, también descartó la afirmación.

En redes sociales afirman, también falsamente, que la medida “podría estar relacionada con eventos de seguridad nacional o políticas internas de control aéreo”. Considerando que el 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro tomaría posesión por el período 2025-2031, luego de los cuestionamientos a los resultados electorales en ese país, el 28 de julio de 2024, y en vista de que el exiliado candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ha dicho que volvería con la intención de asumir él la presidencia.

Las autoridades ya lo desmintieron

“Cierre del Espacio Aéreo en Venezuela del 20 de diciembre al 11 de enero: El gobierno de Venezuela, bajo la dirección de Nicolás Maduro, ha ordenado el cierre del espacio aéreo del país desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 11 de enero de 2025”, se lee en Instagram. Versiones similares circulan en Threads y X (antes Twitter). Esto es falso.

Con una búsqueda con palabras clave en Google hallamos, entre muchos resultados, artículos de la prensa venezolana que confirman que no hay un cierre del espacio aéreo previsto. Algunos de ellos toman como referencia un posteo en X (antes Twitter) del presidente de la aerolínea Avior, Juan Bracamonte.

Bracamonte escribió que mantiene comunicación con las autoridades aeronáuticas. “Como representante del sector aéreo comercial, confirmo que en reuniones recientes con autoridades (venezolanas) no se ha planteado tal medida”, detalló.

Desde elDetector contactamos vía telefónica a la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), quienes nos dijeron que desde el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) les confirmaron directamente que la afirmación era falsa.

Ni en su página web, ni en sus redes sociales el INAC ha publicado ni un desmentido, ni una confirmación sobre la supuesta medida hasta el momento.

Conclusión

Es falso, como afirman en redes sociales, que el gobierno de Venezuela ordenó el cierre del espacio aéreo entre el 20 de diciembre de 2024 y el 11 de enero de 2025. La supuesta medida “podría estar relacionada con eventos de seguridad nacional o políticas internas de control aéreo”, dicen en Instagram, Threads y X (antes Twitter), pero eso también es falso, porque hasta el momento de publicar esta verificación no existe tal decisión. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) dijo por teléfono a elDetector que desde el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) les confirmaron directamente que era falsa la afirmación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

