Trump, Milei y Lula: las desinformaciones sobre aborto

"Todo indica que desinformar sobre leyes y apoyar movimientos antiaborto locales son estrategias que van de la mano".

Que una serie de noticias falsas sobre el aborto se viralicen en redes sociales y apps de mensajería en un año electoral no es algo nuevo en el continente americano. Pero que políticos de alto nivel ubicados en tres países de América aparezcan involucrados en esas mentiras en un período de solo un mes es algo llamativo. Es señal de una acción posiblemente coordinada para desinformar de forma masiva. Algo que merece nuestra atención. Así que vamos a los hechos.

En 5 de marzo, el Parlamento francés votó a favor de consagrar el derecho al aborto en su Constitución Nacional, permitido hasta las 14 semanas de embarazo. La decisión, transmitida en pantallas gigantes en París, fue calificada por el presidente Emmanuel Macron como motivo de "orgullo" para los franceses. Pero al movimiento antiaborto de Latinoamérica no le hizo ninguna gracia.

En aquella misma semana, se viralizó en las redes sociales y apps de mensajería de Brasil una serie de publicaciones que afirmaban falsamente que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había aprobado una ley autorizando el aborto en cualquier edad gestacional. Era mentira.

Brasil es uno de los países con normas antiaborto más duras y antiguas. Allí, sólo está descriminalizado el aborto si tiene por objetivo salvar la vida de la madre, si el embarazo está asociado a casos de violación o si los fetos son diagnosticados con anencefalia (malformación del cerebro).

En septiembre del año pasado, sin embargo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dio un paso en el sentido de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Al dar su voto sobre una acción interpuesta en el juzgado constitucional, la ministra-relatora Rosa Weber, presidenta del STF, se posicionó en favor de una ley más liberal. Subrayó que Uruguay , México , Argentina y Colombia tienen legislaciones más flexibles y que las normas brasileñas no estaban alineadas con las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su voto generó tanta polémica que el tema no ha vuelto a entrar en la pauta de la corte. Pero eso no significa que los provida estén tranquilos. Al ver el movimiento francés, entraron en acción, creando contenidos contrarios al aborto para las redes y movilizando influencers.

Lo mismo pasó en Argentina. El 23 de marzo, 18 días después del cambio en Francia, el presidente argentino, Javier Milei, publicó en X (antes Twitter) e Instagram una nota criticando (sin nombrarla) la Ley Nº 27.610. Aprobada en 2021, la norma da acceso a las mujeres argentinas a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y obliga al estado a brindarles cobertura sanitaria integral y gratuita. Para Milei, algo malo.

"El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y la desproporción de las fuerzas. Si usted está viendo este post y es de los que pondera positivamente este tipo de aberraciones, agradezca a su madre por no pensar del mismo modo", publicó el mandatario en las redes.

Hace unas semanas su partido presentó un proyecto para derogar la ley nacional. Milei y quienes le apoyan difunden, sin mostrar ningún dato real, que la norma vigente no se votó de manera limpia . Cualquier comparación con las narrativas electorales difundidas en otros países no luce como pura coincidencia. Parece formar parte de una misma agenda. Y la realidad vista en Estados Unidos en las dos últimas semanas apunta en esta dirección.

El 8 de abril, el expresidente Donald Trump, candidato por el Partido Republicano a la Casa Blanca para las elecciones de noviembre, publicó en su red social, Truth Social, que la ley Roe vs. Wade –que hasta junio de 2022 garantizaba a las mujeres el derecho de abortar– permitía en realidad que médicos "ejecutaran bebés incluso después del nacimiento".

Esto no es verdad. Tampoco nuevo.

Trump lleva diciendo esta mentira, por lo menos, desde 2019, y el hecho de que la repita ahora no es una coincidencia. Está alineado con lo que se vio en Francia, Argentina y Brasil, pero también con lo que es la realidad política y legal de Estados Unidos.

En las dos primeras semanas de este mes, leímos aquí en Univision Noticias que la Corte Suprema de Florida confirmó la prohibición estatal de la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. También supimos que la Corte Suprema de Arizona ha revivido una ley de 1864 para penalizar el aborto en casi todos los casos.

Todo indica que desinformar sobre leyes y apoyar movimientos antiaborto locales son estrategias que van de la mano. Un estudio realizado por CNN concluyó que Trump cambió de opinión acerca de la necesidad de una ley federal sobre la interrupción voluntaria de los embarazos al menos 15 veces a lo largo de los años.

Actualmente, el expresidente republicano dice que no apoyaría ni firmaría una nueva legislación nacional sobre el aborto. Se acerca a Milei y se aleja de Macron. Hasta que el escenario cambie, ese será su discurso de campaña.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa.

