Corte Suprema de Florida permite una estricta ley contra el aborto, pero los votantes podrán decidir sobre ella en noviembre

Video ¿Qué tan importante es el tema del aborto en la contienda electoral en EEUU? El análisis en Línea de Fuego

La Corte Suprema de Florida confirmó el lunes la prohibición estatal de la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo, allanando el camino para que una prohibición de abortar desúés de seis semanas de gestación aprobada posteriormente pronto puede entrar en vigor.

En una desición separada, el máximo tribunal del estado dió luz verde a la vez para que una propuesta de enmienda a su Constitución sea incluida en la boleta electoral en noviembre, que de aprobarse limitaría la intervención del gobierno en los procedimientos de aborto en Florida.

Luz verde a una de las leyes de restricción al derecho al aborto más dura de EEUU

Con la decisión que artifica la validez de la prohibición al aborto después de 15 semanas de embarazo, la Corte Suprema de Florida revoca décadas de precedentes legales al dictaminar que las protecciones de privacidad de la Constitución estatal no se extienden al aborto.

Esta decisión también permite la entrada en vigencia de una ley promulgada por DeSantis en abril de 2023, que prohíbe el procedimiento después de seis semanas de embarazo, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

Esta segunda ley fue promulgada para entrar en vigencia 30 días después de la ratificación judicial de la prohibición de 15 semanas.

La mayoría de los abortos se realizan antes de las 15 semanas, por lo que la prohibición actual no afecta a la mayoría de las personas que buscan un aborto, pero la prohibición de seis semanas probablemente tendría un impacto importante en las mujeres que buscan abortar en Florida y en todo el sur.

DeSantis nombró a cinco de los siete jueces que actualmente conforman el tribunal.

La demanda contra la prohibición fue presentada por Planned Parenthood, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos civiles, argumentando que la cláusula de privacidad única de la Constitución de Florida, ha protegido explícitamente el derecho al aborto en el estado durante más de 40 años y debería permanecer en vigor.

Sin embargo, los abogados del estado dijeron que cuando la cláusula de privacidad fue adoptada mediante referéndum electoral en 1980, pocas personas entendieron que cubriría el aborto. Dijeron a los jueces que la cláusula estaba destinada principalmente a cubrir la “privacidad de la información”, como los registros personales, y no el aborto.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe contra Wade en junio de 2022, la mayoría de los estados controlados por los republicanos han adoptado prohibiciones o restricciones a los abortos.

Propuesta de enmienda constitucional protegiendo el derecho a abortar en Florida

La Corte Suprema de Justicia de Florida dio también a los votantes del estado el derecho a decidir sobre una propuesta que protege el derecho al aborto en el estado, una decisión cuyas implicaciones van más allá del territorio de Florida.

Estados vecinos o cercanos como Alabama, Luisiana y Mississippi se encuentran entre los 14 estados que actualmente prohíben el aborto, con excepciones limitadas. Georgia y Carolina del Sur lo prohíben una vez que se puede detectar la actividad cardíaca, lo que generalmente se considera alrededor de las seis semanas de embarazo.

Una encuesta de proveedores de servicios de aborto realizada para la Sociedad de Planificación Familiar, que aboga por el acceso al aborto, encontró que Florida tuvo el segundo aumento más grande en el número total de abortos realizados desde que se anuló Roe v. Wade. Los datos del estado muestran que más de 7,700 mujeres de otros estados abortaron en Florida en 2023.

La llegada de la propuesta de enmienda a la boleta electoral de Florida da a los partidarios del derecho al aborto la oportunidad de lograr una victoria electoral similar a las alcanzadas recientemente en los estados de Michigan, Kansas y Ohio, los dos últimos son estados rojos donde las propuestas de enmienda ganaron con holgadas mayorías.

Actualmente grupos defensores del derecho al aborto están tratando de incluir medidas similares para proteger el derecho al aborto en las boletas de una decena de estados, para ser decididas en las elecciones generales de 2024.