México arranca las mayores elecciones de su historia bajo un bombardeo de desinformación

Las autoridades electorales de México están preocupadas por el impacto de la desinformación en la campaña política que culminará el 2 de junio de 2024. Este año, en el marco del proceso electoral más grande de la historia del país, los ciudadanos mexicanos decidirán quiénes ocuparán 20,708 cargos a nivel federal y local, en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto incluye el próximo presidente de la República y los representantes políticos de las 32 entidades federativas.

En un evento organizado esta semana por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Tabasco, que congregó a más de cien autoridades político-electorales, se discutió el preocupante aumento de la desinformación. En lo que va del año, los verificadores de datos identificaron más de 29 noticias falsas relacionadas con el país, su presidente y las incipientes campañas electorales. Esto indica que, a menos de cuatro meses de las elecciones y antes de la oficialización de muchos candidatos, los mexicanos vieron un promedio de una falsedad cada dos días.

Entre las mentiras identificadas en línea, destacan aquellas relacionadas con la frontera con Estados Unidos y los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha declarado que no buscará la reelección .

Por ejemplo, es falsa la afirmación de que la Guardia Nacional de Texas desplegó tanques en la frontera con México. Tampoco hay evidencia que respalde la presencia del ejército ruso en la región. Aunque el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el presidente Joe Biden estén en conflicto por la responsabilidad sobre la frontera sur, no hay indicios de una posible guerra con presencia militar internacional. Aquellos que difunden estas narrativas buscan desestabilizar la conversación política tanto en México como en Estados Unidos. No te sumes a ese grupo.

La cantidad de desinformación sobre AMLO, una de las fuerzas políticas más destacadas de México, también llama la atención. Es falso que el presidente haya propuesto un artículo para una nueva Constitución que ponga fin a la propiedad privada. El documento que circula en redes sociales proviene de una organización de la sociedad civil y no cuenta con el respaldo de López Obrador.

Tampoco es cierto que el mandatario de México haya sido agredido con huevos este año, ni que haya encabezado un homenaje póstumo a la madre de un narcotraficante, ni que su esposa haya expresado apoyo a un exlegislador acusado de abuso sexual. Todo esto se viralizó por redes sociales y apps de mensajería en las últimas semanas.

Se han identificado igualmente informaciones engañosas sobre otros políticos y supuestos sondeos de intención de voto. Es una sátira , por ejemplo, la placa que sugiere que el expresidente Enrique Peña Nieto pidió a la población votar por el partido Morena en 2024. La encuesta que favorece a la precandidata mexicana Xóchitl Gálvez, por su parte, es un sondeo local, no nacional, como quieren hacer ver publicaciones a las que les falta contexto.

Durante el evento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la moderadora, Martha Elena Cuevas Gómez, catedrática de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, lamentó que solamente haya una unidad de verificación de datos en México que es miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN): el proyecto El Sabueso, de Animal Político. Pero entendió que, desde 2000, al menos 163 periodistas han perdido la vida en México, lo que destaca la peligrosa situación para la práctica periodística en su país.

El hecho de que México no está en la lista, de la ONG Freedom House, de naciones consideradas plenamente libres para la expresión del voto también fue otro punto debatido en la ocasión. Según los criterios de esa organización, el grado de libertad electoral en México recibe nota 3, en una escala que va de 0 a 4.

Los consejeros electorales en el evento debatieron, por fin, sobre la importancia de contar con un plan concreto para hacer frente a narrativas antidemocráticas, similares a las que llevaron al ataque al Capitolio, en Estados Unidos, en 2021 y a la invasión de los tres edificios de Brasilia, en Brasil, en 2023. Una de las ideas propuestas fue convocar a las plataformas de redes sociales para que presenten sus planes para combatir la desinformación político-electoral en México.

En 2024, el mundo presenciará más de 80 elecciones , de las cuales sólo 43 se llevarán a cabo en países considerados totalmente democráticos. En el continente americano, tras la elección de El Salvador realizada a principios de este mes, habrá al menos otras diez. Los fact-checkers del planeta anticipan tener que lidiar con contenidos audiovisuales generados o manipulados por inteligencia artificial, con el odio racial y religioso, con ataques que buscan robar sus datos personales y con la interferencia de grandes potencias en elecciones de interés global. La de México es, seguro, una de ellas.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa y consultora de investigación de DDIA.org.

