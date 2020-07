Remueven de su cargo a un capitán del Sheriff de Los Ángeles por sus comentarios en Facebook sobre Andrés Guardado

“Por qué tanta cobertura sobre Guardado? ¿Qué pasa con Isabella Cortés y Patricia Alatorre? ¿Por qué este chico, que ELIGIÓ su destino, recibe tanta cobertura de usted, pero las dos niñas asesinadas, una violada y asesinada, de 13 años no reciben ¿¿NADA??”, escribió el Capitán Burcher.

A juicio del Sheriff Alex Villanueva, jefe del LASD, los comentarios de su jefe de personal fueron realizados a título personal y no como representante del Departamento del Alguacil.

En una parte de las conversaciones, usando palabras ofensivas, Burcher le dijo a un usuario: “Lee los hechos, imbécil. Detente y cállate”. A otro escribió: “Sí ... lo siento, tu vida no importa más que la mía, racista”.

"Investigación prejuiciada"

“Por ahora solamente tenemos la declaración de Vega de que Guardado buscó su arma mientras estaba en el suelo después de recibir varios disparos. Pero esto no ha sido corroborado por un solo testigo imparcial”.

El oficial Miguel Vega fue el único que disparó su arma. Los resultados oficiales de la autopsia señalan que el joven recibió cinco balazos en la espalda. Supuestamente el joven de origen salvadoreño empuñaba un arma semiautomática que no estaba registrada.

Polémica por la revelación de los resultados de la autopsia

La autopsia independiente que solicitaron la familia de Guardado y sus abogados reveló también que el adolescente no había consumido drogas ni alcohol en el momento que fue abatido mortalmente.



“Como sheriff del condado de Los Ángeles, me resulta profundamente preocupante que un supervisor electo use la autoridad de su oficina para intimidar al forense y sembrar la desconfianza de la policía en la comunidad”, dijo Villanueva. “Si bien estos objetivos aparentes pueden satisfacer las aspiraciones políticas estrechas del Supervisor (Mark) Ridley Thomas, no hace nada para promover el interés del público”.