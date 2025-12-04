ÚLTIMA HORA
Criminalidad y Justicia

Arrestan a sospechoso de poner bombas caseras en la víspera del asalto al Capitolio

En octubre de 2025 el FBI había difundido imágenes de seguridad más nítidas y de mayor duración del sospechoso, quien estaba siendo buscado desde hace cerca de cinco años.

Las autoridades federales han detenido a un hombre de Virginia en relación con la colocación de dos bombas caseras frente a las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata la noche previa al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según fuentes familiarizadas con el caso citadas por varios medios nacionales.

Las autoridades llevan casi cinco años intentando capturar a esta persona, de la cual solo había un video de una cámara de seguridad que se veía borroso y en el que aparecía con guantes, mascarilla y una capucha.

El FBI también dijo que las bombas tenían la capacidad real de explotar y matar a personas que estuvieran cerca.

La propia Kamala Harris, entonces vicepresidenta electa, pasó al día siguiente muy cerca del artefacto colocado en el Comité Nacional Demócrata. Tras el hallazgo, la policía se tuvo que desviar hasta allí, lejos del Capitolio, en donde poco después estallaría la violencia de los manifestantes que irrumpieron en la sede del Congreso. Esto generó algunas teorías conspirativas que vinculaban las bombas con el asalto al Capitolio.

Más información en breve.

