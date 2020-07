Autopsia particular revela detalles de la muerte de Andrés Guardado, el joven baleado por oficiales en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California. - Una autopsia particular realizada al cuerpo de Andrés Guardado, el adolescente que murió tras ser baleado por un agente del sheriff de Los Ángeles a comienzos de junio, indica que este recibió cinco disparos en la espalda.

Ante la negativa de la fuerza pública de entregar detalles de la necropsia y del proceso de la investigación del caso, cuestionado por los abogados de la familia Guardado , se solicitó un análisis independiente para tratar de tener las respuestas que no recibieron de las autoridades.

El análisis también indicó que el chico no tenía drogas ni alcohol en su sistema.

La hermética investigación de la muerte de Guardado

Según LASD, los agentes recuperaron un arma cargada y no registrada. También describen que la víctima no tenía licencia y que no llevaba uniforme de vigilante. Sin embargo, familiares de Guardado han desmentido varias veces que el adolescente estuviera armado.