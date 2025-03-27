Cambiar Ciudad
Agentes federales arrestan a líder de la Mara Salvatrucha en Virginia

El Departamento de Justicia confirmó el arresto de uno de los principales líderes de la banda criminal de origen salvadoreño en Estados Unidos.

Video Así fue el traslado de más de 200 supuestos criminales a la megaprisión de El Salvador desde EEUU

Autoridades federales reportaron el arresto este jueves de uno de los principales líderes de la banda criminal de origen salvadoreño Mara Salvatrucha (MS-13) en un operativo en Virginia.

La fiscal general, Pam Bondi, dio a conocer detalles del arresto en Woodbridge, Virginia, al sur de Washington DC, a través de su cuenta de X, aunque no proporcionó datos sobre la identidad del individuo.

El presidente Donald Trump celebró la detención sin dar mayores detalles en su red social Truth Social. En su publicación destacó la labor de su zar fronterizo, Tom Homan.

"Me enorgullece anunciar que esta mañana temprano nuestros valientes agentes del orden llevaron a cabo un operativo exitoso que capturó a un importante líder nacional de la MS-13", escribió Bondi en X. "El Departamento de Justicia no descansará hasta que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro".

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, también celebró el arresto del presunto criminal, aunque tampoco dio detalles. Patel agradeció la colaboración de las agencias estatales y federales que participaron en el operativo.

Desde que asumió el poder, Trump ha dicho que busca combatir a los grupos criminales ligados a inmigrantes latinoamericanos, aunque a menudo ofrece versiones distorsionadas sobre la participación de la comunidad indocumentada en general en actividades delictivas.

Por ejemplo, el gobierno de Trump ha acusado erróneamente en varias ocasiones a inmigrantes venezolanos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua (TDA) basándose en sus tatuajes.

Organizaciones de defensa de los derechos civiles han denunciado estas acusaciones y exigido que se frene la deportación de las personas señaladas equivocadamente de pertenecer a ese grupo.

