El arresto de Cindy Rodríguez Singh, la mujer en la lista de los 10 más buscados del FBI

Cindy Rodríguez Singh, acusada del asesinato de su hijo de seis años, fue arrestada según informó el miércoles en sus redes sociales el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel.

Rodríguez Singh estaba en la lista de los 10 más buscados de la agencia. Permanecía fugitiva desde 2023, cuando huyó se fue a India después de que las autoridades descubrieran que había mentido sobre el paradero de su hijo, Noel Rodríguez-Álvarez, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. En octubre de ese año fue acusada de cargos estatales de homicidio en el Tribunal de Distrito del condado de Tarrant, en Fort Worth, Texas, y en noviembre las autoridades emitieron una orden de arresto federal por fuga ilegal para evadir a la justicia.

El FBI no puntualizó en dónde fue arrestada la mujer, pero en su publicación, Patel agradeció a "los socios en India por la coordinación", así como a "los aliados de las fuerzas del orden", a "los agentes de inteligencia", a la administración, al Departamento de Justicia y a los "agentes locales en Texas, donde se originó este caso".

Tampoco está claro dónde permanece detenida. Según el director del FBI, el arresto de Rodríguez Singh es el cuarto de la lista de 'los 10 más buscados' en los últimos siete meses.

Quién es Cindy Rodríguez Singh y qué pasó con su hijo Noel

Según el FBI, en octubre de 2022 fue cuando se vio por última vez al pequeño Noel Rodríguez Álvarez, de 6 años. En mazo de 2023, la policía de Everman, un suburbio de Dallas, acudió a la vivienda familiar para verificar el estado del niño, ya que el Departamento de Servicios de Familia y Protección Infantil de Texas había notificado no tener noticias suyas.

“Durante la entrevista de control de bienestar, Rodríguez Singh mintió a los agentes al asegurar que el niño vivía con su padre biológico en México desde noviembre de 2022”, detalló el FBI en un comunicado y agregó que luego verificaron que el padre no tenía relación con el niño, pues había sido deportado antes de que este naciera. También intentaron hacer creer que el niño había sido vendido, pero la policía terminó desmintiendo esa versión.

El 20 de marzo Cindy fue interrogada por la policía y dos días después tomó un vuelo a India junto a su esposo Arshdeep Singh y sus otros seis hijos. Un reporte de ABC News reveló que las autoridades descubrieron luego que en noviembre de 2022 ella había solicitado los pasaportes de todos sus hijos, excepto Noel.

Ese día, tomando un vuelo el Aeropuerto Internacional de Dallas Forth Worth hacia Estambul, para luego seguir camino hacia India, fue la última vez que su tuvo confirmación de su paradero. Poco después se supo que Arshdeep, el esposo, había robado $10,000 a su empleador antes de irse.

Miembros de la familia dijeron a la policía que Cindy maltrataba al niño y le negaba comida y agua. El pequeño Noel era un niño como varios problemas de salud y en el desarrollo, que requería algunos cuidados especiales. Padecía enfermedad pulmonar crónica, edema pulmonar y estrabismo. Según el FBI, necesita consultas médicas frecuentas y medicinas.

Durante un tiempo el caso fue tratado como el de una persona desaparecida y en ese tiempo, otro elemento que hizo sospechar a los investigadores fue que en la casa de la familia se había hecho un porche de concreto nuevo. Además, se supo que el padrastro del niño había tirado una alfombra de la casa en un bote de basura de una de las tiendas donde él trabajaba. A esa alfombra apuntaron los perros de la policía, alertando de que podía haber en ella rastros de un cadáver, pero el cuerpo del niño nunca ha sido encontrado.

Tras estos y otros indicios, la policía concluyó que lo más probable era que el niño estuviera muerto y en 2023 el estado de Texas acusó formalmente a la madre de asesinato capital. Luego se le agregó una acusación federal por huir de la justicia.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones, Cindy Rodríguez Singh tenía antecedentes de abuso de alcohol y drogas, al punto que en algún momento le retiraron temporalmente la custodia de los hijos.

En julio de este año, el FBI incluyó a Cindy en su lista de los 10 más buscados. Inicialmente, la agencia había ofrecido una recompensa de hasta 25,000 dólares por información que condujera a su paradero, pero en julio aumentó el monto a $250,000.