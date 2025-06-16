Si recibes este mensaje de texto en tu iPhone, bórralo de inmediato: es una estafa, alerta el FBI

Video Están haciendo fraudes con mensajes de texto vinculados a agencias estatales: no caigas

Los intentos de estafa con mensajes de texto, que contienen vínculos a sitios web maliciosos, han pivotado hacia una modalidad que incluye supuestas alertas de los Departamentos de Tránsito de distintos estados (DMV, por sus siglas en inglés) en los que se advierte a las personas de falsas multas de tránsito sin pagar.

El FBI está en el caso.

Según el agente especial supervisor David Palmer, del FBI Tennessee, los esquemas de estafa giraron desde los peajes de vehículos no pagados a otras multas de tránsito, en esquemas de fraude llevados a cabo por bandas criminales fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con un reporte publicado por Forbes.

Estos mensajes podrían "descargar software malicioso en los teléfonos de las personas, que luego puede robar información contenida en el dispositivo, o recolectar información confidencial de los pagos hechos por los usuarios".

Uno de los mensajes fraudulentos, publicado por el departamento de Tránsito de Nueva York en sus redes sociales como advertencia, dice:

" Departamento de Tránsito de Nueva York (DMV), aviso final: las sanciones legales iniciarán el 24 de mayo. Nuestros registros muestran que al día de hoy, usted aún tiene una multa de tránsito pendiente. De acuerdo con el Código Administrativo de Nueva York 15C-16.003, si usted no completa el pago para el 23 de mayo de 2025, tomaremos las siguientes acciones:

1. Reportarlo a la base de datos de violaciones del DMV.

2. Suspender el registro de su vehículo para el 22 de mayo.

3. Suspender sus privilegios de conducción durante 30 días.

4. Transferirlo a una casilla de peaje con una comisión de servicio de 35%.

5. Usted puede ser procesado por la Ley".

A este mensaje le sigue un vínculo a un sitio fraudulento.

El Departamento de Tránsito de Nueva York alerta que "nunca le enviaremos un mensaje pidiendo que pague multas. Si usted recibe un texto de este tipo, no proporcione ninguna información personal. Solo bórrelo".

Palmer advierte a los usuarios de teléfonos inteligentes que "si no sabe quién es el remitente de un mensaje de texto, no haga clic en los links". Esos hipervínculos conducen a sitios web diseñados específicamente para engañar a las personas y hacerles creer que son legítimos.

El comisionado del Departamento de Tránsito (DMV) del estado de Nueva York, Mark J. F. Schroeder, añadió que "estos estafadores inundan los teléfonos con mensajes de texto con la esperanza de engañar a personas desprevenidas para que les faciliten su información personal. El DMV nunca envía mensajes de texto solicitando datos confidenciales", reseñó The New York Post.

Entre los estados afectados por estos mensajes maliciosos se cuentan Tennessee, Nueva York, California, Florida, Georgia, Illinois, Texas y Washington DC.

