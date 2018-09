1. Van a condenarla por no recordar los detalles

“Uno de los primeros argumentos que van a usar para atacar a Christine Blasey Ford va a ser las constantes respuestas que vamos a oír de parte de ella de “no lo recuerdo” o "no lo sé", si es interpelada en una audiencia”, explica a Univision Noticias el psicólogo Roy H. Lubit PHD de la Universidad NYU y experto en evaluación emocional de traumas en adolescentes, en numerosos casos de salud mental y casos penales, incluidas confesiones falsas y quien ha testificado en más de 200 casos.

“Esta posible vaguedad en el testimonio tiene dos causas fundamentales: el paso del tiempo y el trauma mismo creado por el evento”, explica por su parte a Univision Noticias, Katelyn Brewer, presidenta y CEO de la Fundación ‘Darkness to light’, especializada en trabajar con menores en casos de abusos sexuales: “Esta experiencia pudo resultar tan agresiva que incluso la vida misma pudo estar en peligro por eso puede haber un sinnúmero de cosas que la víctima no recuerda".

Ambos expertos coinciden en que mientras Christine Blasey Ford pueda articular detalles centrales de lo ocurrido, como los que ha dado al describir la casa, la locación específica, incluso el tipo de escaleras que subió, su relato no debe desestimarse por los titubeos.

2. Van a atacarla por guardar silencio por 30 años

(pero hay víctimas de agresiones sexuales que no son capaces de hablar de lo que les ocurrió en toda su vida)

“Sienten vergüenza, tienen miedo de que la sociedad los vaya a culpar, muchos niños y adolescentes que han pasado por una agresión sexual temen retaliaciones, y que sus padres no les crean, eso sin sumar el estigma social que acarreaba un acto como este, sobre todo si pensamos en una sociedad de hace 30 años cuando se esperaba que las mujeres llegaran vírgenes al matrimonio”, explica Lubit quien añade: "Muchas veces las víctimas son tratadas como criminales por quienes, en realidad deberían defenderlas".

3. Van a decir que es un relato inventado

"Para que una mujer se manifieste de esta manera con todas las luces puestas sobre ella a nivel nacional, debe comenzarse con la presunción de que al menos la esencia de lo que está hablando es real, sea que olvide o no detalles . Pero nadie debe olvidar que hacer este tipo de denuncias es como saltar a un caldero", ha sentenciado enfáticamente el ex vicepresidente John Biden ante el caso Christine Blasey Ford. Su palabra tiene más relevancia que la de muchos, considerandos que fue él quien presidió la audiencia de Anita Hill en el Congreso quien alegó en 1991 que el nominado a la Corte Suprema, Clarence Thomas la había acosado sexualmente.

4. Van a señalarla por no tener pruebas

“Para mí, es muy convincente que Ford ponga a alguien más en la escena, y que la persona que ella ponga como testigo en la habitación sea justamente un amigo de Brett Kavanaugh con reconocidos problemas con el alcohol", le dijo al Washington Post, Linda Fairstein, ex jefe de la Oficina de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Distrito de Manhattan.

Según se ha reportado en los medios Mark Judge, quien fue a la preparatorio de Georgetown con Kavanaugh, sería la persona que esa noche habría estado en la habitación. En su libro publicado en 2005, ‘God and Man at Georgetown Prep’, que ahora está agotado, Judge retrata la escuela como invadida por sacerdotes gays que promueven una forma de liberalismo. También describe una institución donde el alcoholismo era desenfrenado, un tema que detalla en su memoria de adicción de 1997, ‘Wasted: Tales of a Gen X Drunk’.