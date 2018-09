Una segunda mujer acusa a Brett Kavanaugh de conducta sexual inapropiada

Christine Blasey Ford es la primera mujer que habló y se identificó por primera vez en una exclusiva con The Washington Post en la que dio detalles de su acusación contra el elegido del presidente Donald Trump para ocupar el asiento que el juez Anthony Kennedy dejó vacante con su retiro.

La segunda acusación, que salió a la luz este domingo, fue publicada en el sitio web de The New Yorker , quien identificó como Deborah Ramirez, de 53 años, a la mujer que sería la segunda víctima. Ramirez relató que estuvo en una fiesta en el dormitorio con Kavanaugh y varios otros estudiantes durante el año escolar 1983-84 de Yale.

Este domingo, tras la publicación de The New Yorker, Brett Kavanaugh negó las acusaciones. La Casa Blanca emitió una declaración del candidato el domingo donde asegura que el evento "no sucedió" y que la acusación es "una difamación, simple y llanamente".