El Congreso NO ha aprobado una “nueva ley que impone cadena perpetua a cualquier inmigrante” indocumentado que resida en EEUU

Circula en redes sociales un video que afirma falsamente que el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que establece una sentencia a cadena perpetua “sin posibilidad de apelación” para cualquier inmigrante que resida “ilegalmente” en el país. No es así. No ha habido tal aprobación.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia el pasado 20 de enero de 2025, se han generado múltiples desinformaciones sobre supuestas acciones u órdenes ejecutivas atribuidas al actual gobierno tanto a favor como en contra de los inmigrantes indocumentados. Ahora los desinformantes han apuntado al Congreso y han compartido contenido falso sobre la presunta aprobación de una ley que afectaría a esta comunidad.

El Congreso no aprobó eso

“El Congreso aprobó ayer una ley que establece que cualquier inmigrante que sea encontrado residiendo ilegalmente en el país, enfrentará una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de apelación. La medida promovida por un grupo de legisladores conservadores ha desatado fuertes reacciones”, se escucha en el audio del video que circula en Facebook.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados sobre la supuesta nueva ley.

La Ley Laken Riley exige al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que detenga a inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados o arrestados por robo, hurto o hurto en tiendas. No menciona una condena de cadena perpetua y tampoco que se detendría a cualquier inmigrante indocumentado, sino a aquellos que hayan cometido –o admitido cometer– delitos.

Por tanto, podemos establecer que el Congreso no ha aprobado, al 19 de marzo de 2025, una “nueva ley” contra los inmigrantes indocumentados que residan en el país so pena de cadena perpetua.

Conclusión

Es falso que el Congreso de Estados Unidos haya aprobado una “nueva ley que impone cadena perpetua a cualquier inmigrante” indocumentado que resida en el país, como afirma un video que circula en redes sociales. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre la supuesta nueva ley. Y en una revisión de las acciones del Congreso solamente encontramos una legislación aprobada en 2025 que afecta a los inmigrantes indocumentados, pero específicamente a aquellos señalados o arrestados por haber cometido ciertos delitos, no por simplemente vivir en Estados Unidos ilegalmente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

