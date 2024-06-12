Es falso que Claudia Sheinbaum grabó un video en ruso y con símbolos comunistas de fondo

El video fue alterado por un usuario que hace memes y sátira, y luego se difundió como desinformación.

Un video en el que aparece la ganadora de las elecciones presidenciales de 2024 en México, Claudia Sheinbaum, supuestamente hablando en ruso y con símbolos comunistas de fondo, no es real. Nos lo enviaron al chatbot de elDetector y encontramos que el audio fue manipulado y que se añadieron digitalmente elementos a la pared y a algunos muebles que aparecen en las imágenes. En la grabación original, Sheinbaum agradece en español a quienes permitieron su victoria delante de una pared lisa y solamente se ven libros y artesanías en los muebles situados detrás de ella.

PUBLICIDAD

En la grabación que nos compartieron se incluyen subtítulos que aparentemente traducen las palabras que Sheinbaum pronuncia en ruso para agradecer por su victoria electoral y se observa una imagen roja de la hoz y el martillo comunista en la pared, así como un busto de Karl Marx a un costado y otros detalles relacionados.

El mismo contenido también fue publicado en Facebook junto a un texto en el que se lee: “El video que Sheinbaum no quiere que veas… La verdad es que los subtítulos son innecesarios porque los que votaron por Morena ya saben ruso”; y en YouTube.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



En elDetector notamos que en todos los videos aparece en las imágenes el nombre de usuario “subcreador”, así que revisamos sus cuentas en redes sociales y hallamos los videos. Sin embargo, en su descripción en Instagram se define como creador de memes y videos editados, y en su página de Facebook aclara que su sitio es de sátira y parodia.

Origen satírico

Además, hallamos que el usuario incluso publicó una historia en Instagram con una captura de pantalla de una verificación que hizo el medio mexicano Animal Político, miembro como elDetector de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), sobre este mismo video, en la que se destaca que él es el creador de la grabación manipulada y que su intención es humorística.

PUBLICIDAD

Con lo anterior, nos quedó claro que los videos desinformantes que estamos chequeando provienen de una creación satírica que no fue claramente identificada como tal al ser compartida por otros usuarios, convirtiéndose en fuente de desinformación.

También encontramos la grabación original publicada el 6 de junio de 2024 al revisar las redes sociales de Sheinbaum y vimos que la recién electa presidenta realmente habló en español, que los subtítulos simplemente repetían sus palabras en texto, y que a su alrededor no había símbolos rusos ni comunistas, sino libros y algunas artesanías.

Conclusión

Es falso que Claudia Sheinbaum grabó un video en ruso para dar las gracias por su victoria rodeada de símbolos comunistas, como parece mostrar un clip compartido al chatbot de WhatsApp de elDetector y en redes sociales. La grabación original, en la que la ganadora de la presidencia de México agradece a quienes la apoyaron, es en español, la pared es lisa y en los muebles detrás de ella se ven solamente libros y artesanías. El video manipulado fue publicado inicialmente por un creador de memes y contenido satírico, quien añadió digitalmente el audio en ruso, la imagen de la hoz y el martillo comunista, el busto de Marx y otros elementos relacionados con esa ideología. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.