Es falso que el cantante Usher se negó a apoyar la candidatura de Kamala Harris en ese video

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Usher se unió a una manifestación demócrata en Georgia.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, se ha difundido en redes sociales una publicación que afirma falsamente que el cantante de R&B Usher se negó a dar su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris durante una transmisión de ABC. Sin embargo, la entrevista completa revela lo contrario. Usher ha expresado abiertamente su respaldo a Harris en más de una ocasión.

"Usher se niega a darle apoyo público a Kamala Harris cuando es cuestionado por Joy Behar”, presentadora del programa The View transmitido por ABC, dice un post del 12 de septiembre de 2024, acompañado de un video de 51 segundos que muestra al cantante y a Behar conversando en una mesa con otros invitados.

"¿Sabes qué? No me involucro mucho en política. No tuve la oportunidad de ver el debate anoche, aunque he estado siguiendo todo como los demás. Creo que votar es una decisión personal", respondió el cantante cuando Behar le preguntó su opinión al comentar la presentadora que los artistas deberían manifestarse a favor de Harris y en contra de Donald Trump, a quien describió como "una amenaza existencial para el país". Una publicación similar también ha sido compartida en inglés en esta misma plataforma.

Usher apoya al Partido Demócrata

En elDetector, al darnos cuenta de que la publicación que estamos verificando no fue compartida por la cadena estadounidense que emite el programa, localizamos el video completo de la entrevista en el sitio web oficial de la televisora para comprobar la veracidad de lo afirmado en la publicación.

Al revisar la grabación, publicada el 11 de septiembre de 2024, un día después del debate entre Harris y Trump que menciona Usher, escuchamos que, a diferencia de lo que se afirma en el post, en el minuto 7:54 se oye a Behar decir: “Estás apoyando a Kamala Harris en esta elección, es lo que entiendo”, a lo que el cantante responde “sí”. Luego, la presentadora menciona el respaldo que la artista Taylor Swift ha brindado a Harris.

Después de su aparición en el programa, Usher ha reiterado su apoyo a Kamala Harris. El 19 de octubre de 2024, el cantante estuvo presente en un rally en Atlanta, Georgia, donde se dirigió a la audiencia y expresó su respaldo a la candidata, manifestando su deseo de que ella sea la próxima presidenta de Estados Unidos.

En el contexto de la contienda política hacia las elecciones del 5 de noviembre, en elDetector hemos identificado también otros casos de desinformación relacionada con presuntos apoyos de celebridades a los candidatos presidenciales. Un ejemplo de esto es el supuesto respaldo de “La Roca” hacia Donald Trump, una afirmación que hemos desmentido a raíz de una publicación en redes sociales.

Conclusión

Es falso que el cantante Usher haya negado su apoyo a la candidata Kamala Harris en una transmisión de la cadena ABC, como sostiene una publicación que circula en Facebook. En elDetector, tras revisar la entrevista completa, comprobamos que el artista no niega su respaldo en ningún momento durante su aparición en el programa The View; por el contrario, lo afirma. Además, Usher ha demostrado su apoyo a Harris al asistir a un evento del Partido Demócrata en Atlanta, Georgia, donde reiteró su respaldo a la vicepresidenta en octubre de 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

