El apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris ¿hará alguna diferencia en las elecciones presidenciales?

Video ¿Qué tanto impulsará a la campaña de Kamala Harris haber recibido apoyo público de Taylor Swift? Lo analizamos

Tras meses de especulaciones sobre si lo haría o no, Taylor Swift anunció en Instagram este martes su apoyo a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, poco después del debate presidencial del 10 de septiembre de 2024.

“Le daré mi voto a Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda”, escribió Taylor a sus 284 millones de seguidores en un post que firmó como “la señora de los gatos sin hijos”.

Swift se une a una creciente lista de famosos que respaldan a Harris, entre ellos la estrella británica del pop Charli XCX, que en julio publicó en X que “Kamala ES una mocosa”.

La campaña de Harris acogió astutamente el apoyo de Charli XCX: cambió temporalmente el fondo de su perfil de su cuenta de X al mismo tono de verde lima que le gusta a Charlie XCX.

Hasta ahora, otros famosos como el actor Jeff Bridges, la cantante Cher, el director de cine Spike Lee y la comediante Amy Schumer, entre otros, han apoyado a Harris.

Por su parte, la comediante Roseanne Barr, el cantante Kid Rock, la modelo Amber Rose y el actor Jon Voight han manifestado su apoyo a Donald Trump.

¿Cómo influye el apoyo de los famosos a las campañas electorales?

Algunos investigadores han calculado que el de Oprah Winfrey a Barack Obama en 2008 le dio un millón de votos adicionales. Este año Winfrey también habló en la Convención Nacional Demócrata de agosto y apoyó a Harris.

Pero en general, los estudios demuestran que los apoyos políticos de famosos no son tan importantes como para determinar los resultados de unas elecciones.

Si los apoyos de famosos no cambian las elecciones, ¿por qué los buscan las campañas políticas?

La respuesta es que siguen siendo importantes y por razones diferentes. Los famosos pueden atraer fácilmente la atención de los medios, actuar como sustitutos de campaña, ampliar la base de votantes y hacer contribuciones a la campaña. Todo ello puede ayudar a un candidato a ganar.

Lo que guía a los votantes y el apoyo de los famosos

No hay mucha gente que admita que ha votado a un candidato porque Oprah Winfrey u otro famoso se lo ha dicho, por lo que las encuestas rara vez revelan que el apoyo de los famosos sea significativo.

Alrededor de 89% de los adultos también dijeron en febrero de 2020 que no cambiarían su voto por el respaldo de una celebridad.

Esto deja a 11% de adultos estadounidenses que dijeron que sí podrían cambiar a su candidato basándose en lo que diga una celebridad. Otro 19% de los votantes más jóvenes también dijo en esta misma encuesta que una celebridad podría ayudarles a modificar su voto.

En unas elecciones reñidas, estos votantes en los márgenes finales podrían cambiar la suerte de un candidato.

Las celebridades pueden ayudar a mantener a un político en el centro de las noticias, y el respaldo de una celebridad da a los candidatos una oportunidad extra de distribuir su mensaje a una audiencia pública.

Ya sea Jeff Bridges, que interpretó a ‘The Dude’ en la película de 1998 ‘The Big Lebowski’, hablando en una reunión de Zoom de ‘White dudes for Harris’, o el cantante pro-Trump Kid Rock organizando una serie de conciertos de ‘Rock the Country’, los apoyos de famosos también pueden ayudar a los candidatos a dirigirse a grupos demográficos específicos.

Los famosos también se benefician cuando se implican en política porque ellos también dependen de su relevancia.

Al intervenir en asuntos políticos, los famosos pueden mantenerse en el reflector y promocionar su marca personal. Sin embargo, existe el riesgo de que un famoso se gane la antipatía de seguidores y socios que no comparten sus ideas políticas.

Los famosos que están en contra de los republicanos en las elecciones de 2024

Las celebridades también pueden llamar mucho la atención de los medios cuando no están de acuerdo con un político o se sienten ofendidos por lo que dice.

Por ejemplo, el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, ha dicho que "todo el futuro de los demócratas está controlado por gente sin hijos".

Sus comentarios de 2021 sobre que el país está dirigido por "señoras con gatos y sin hijos" también resurgieron en julio de 2024.

La actriz Jennifer Aniston y la presentadora Whoopi Goldberg pasaron a la contraofensiva, afirmando que hay muchas razones por las que algunas mujeres no tienen hijos, incluidos los problemas de fertilidad.

El apoyo de las celebridades ayuda a ampliar la base electoral

Los famosos también pueden animar eficazmente a la gente a registrarse para votar o a votar de verdad. En septiembre de 2023, Swift animó a sus seguidores a registrarse para votar con un enlace a vote.org.

El sitio registró un aumento de tráfico del 1,226%, y más de 35,000 nuevos votantes se registraron una hora después de su publicación.

Durante meses se especuló con que Swift apoyaría formalmente a Harris, como hizo con el presidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

Algunos fans de Swift buscaron pistas de un posible respaldo, incluido el hecho de que una bailarina de Swift, que lució un traje sastre de pantalón durante un concierto reciente, tenía un parecido a Harris.

Cuando finalmente se produjo el respaldo de Swift, sus fans, que habían organizado un movimiento ‘Swifties for Kamala’, publicaron un comunicado en el que decían: “Nunca dudamos de que Taylor respaldaría en el momento adecuado porque sabemos que sus valores se alinean con Harris y nuestra comunidad”.

We're just gonna shake, shake, shake it off! ✨



Be sure you're ready to shake off the haters in November by checking your voter registration at https://t.co/H8l1HnS0Pl#SwiftiesForKamala pic.twitter.com/GAY6QS4qFS — Swifties For Kamala (@Swifties4Kamala) August 17, 2024

Trump insinuó que tenía el apoyo de Taylor Swift

Trump difundió falsamente el 18 de agosto que Swift lo respaldaba, publicando una imagen generada por Inteligencia Artificial en su red social Truth Social que mostraba una imagen de Swift y decía: “Taylor quiere que votes por Donald Trump”.

En la publicación de Instagram del 10 de septiembre, Swift comentó la imagen de ella generada por IA que Trump había compartido, escribiendo: “Realmente evocó mis temores en torno a la IA, y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”.

Los famosos siguen teniendo influencia política

Es poco probable que los apoyos políticos de famosos cambien los valores fundamentales de un votante o influyan en los votantes que ya siguen de cerca la política y están familiarizados con los diferentes candidatos y lo que defienden.

Pero los famosos siguen teniendo influencia cultural y pueden animar a personas que no siguen de cerca la política o las elecciones a votar o apoyar a un candidato de otra forma, por ejemplo, con donativos.

Y los estudios también demuestran que los famosos son especialmente proclives a influir en las opiniones políticas de los votantes más jóvenes.

Aunque el apoyo de un famoso no sea la razón principal por la que un votante elija a un candidato concreto, puede tener valor para algunas personas. Y en unas elecciones reñidas, lo que importa pueden ser unos pocos miles de votos.

* Richard T. Longoria es profesor Asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas Rio Grande Valley.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Si usted desea leer la versión en inglés puede hacerlo en este enlace.

