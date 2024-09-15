El actor Dwayne Johnson 'La Roca' no ha anunciado su respaldo a Donald Trump, como dicen en redes

En medio de la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, circulan en redes sociales publicaciones que afirman que el actor Dwayne Johnson, conocido como "La Roca", quien apoyó públicamente la campaña de Joe Biden en 2020, ahora respalda a Donald Trump. Aunque Johnson ha manifestado su descontento con la situación actual del país, es falso que haya ofrecido su apoyo al candidato republicano (hasta el momento de publicar esta nota).

PUBLICIDAD

Una publicación de TikTok dice que el actor de Hollywood "apoya a Trump" para un "segundo mandato como presidente de Estados Unidos". El video, que muestra imágenes de Johnson y Trump, afirma que “La Roca” tomó esta decisión "después de mucha consideración" y tras "evaluar detenidamente el estado actual del país". La voz narrativa dice que el respaldo del actor "podría potencialmente inclinar a algunos votantes a favor de Trump".

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En 2020 apoyó abiertamente, pero no es el caso en 2024

Dwayne Johnson, una de las personas más seguidas en Instagram (con 395 millones de seguidores), declaró en una entrevista con Will Cain para Fox & Friends Weekend publicada el 5 de abril de 2024 que no respaldará a ninguno de los candidatos en las próximas elecciones de noviembre, contrariamente a lo que indica el post que estamos verificando.

Aunque el actor y luchador expresó su apoyo públicamente a la administración Biden-Harris en las elecciones presidenciales de 2020 a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), identificándose como “independiente” y “centrista”, señaló en la entrevista en Fox que mantendrá una posición neutral para estas elecciones presidenciales. Johnson asegura que ha votado por “ambos partidos” en el pasado.

PUBLICIDAD

A pesar de no estar satisfecho con la situación actual del país, mantiene una postura "optimista", explicó a Cain tras ser cuestionado sobre el tema. Además, agregó que, después de reflexionar sobre el impacto de su respaldo anterior en medio de la creciente división política, ha optado por limitarse a "apoyar al 100%" al ganador de las elecciones, dejando su decisión "entre la urna de votación y yo".

Esta noticia ha sido reseñada por varios medios y citada por la plataforma X para desmentir publicaciones que falsamente afirman que Johnson respalda al republicano Trump para las presidenciales del próximo 5 de noviembre.

En elDetector, además, realizamos una búsqueda con palabras clave en Google en inglés "The Rock endorses Donald Trump"; y entre los resultados, no encontramos información que respaldara el supuesto apoyo de Johnson hacia el republicano.

Conclusión

Es falso que Dwayne Johnson, también conocido como "La Roca", haya anunciado su respaldo a la candidatura de Donald Trump para las elecciones presidenciales, como afirman algunas publicaciones en redes sociales. Johnson señaló en una entrevista con Fox que su decisión sobre a quién elegirá como presidente en 2024 se mantendrá privada y que no apoyará públicamente a ningún candidato, a diferencia de lo que hizo en 2020, cuando respaldó a la dupla Biden-Harris. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.