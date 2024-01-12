Biden no ha ampliado el TPS a ciudadanos dominicanos, como dicen en redes

Esa imagen de Biden no es actual ni tiene relación con beneficios migratorios.

Una publicación compartida en Facebook afirma que existen "buenas noticias" para los dominicanos debido a la supuesta aprobación por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la expansión del programa humanitario conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, esto es falso. Aunque la administración de Biden amplió la elegibilidad del TPS para más inmigrantes, la entidad gubernamental responsable de la migración en EEUU negó que los ciudadanos de República Dominicana se encuentren entre los beneficiarios.

El texto del post, que incluye una foto de Biden sentado en un escritorio firmando un documento, asegura que hay "Buenas Noticias para los Dominicanos [sic]". Seguidamente, el texto indica que el mandatario "recientemente aprobó la expansión del programa TPS, lo que califica a miles de dominicanos para recibir seguro de salud gratuito”.

Lo primero que hicimos fue revisar el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en la sección de servicios de ciudadanía e inmigración, y no encontramos que República Dominicana esté entre los países elegibles para el TPS.

El TPS es un beneficio humanitario otorgado por el gobierno federal de EEUU a los ciudadanos de ciertos países que se encuentran en territorio estadounidense y que debido a condiciones en su país de origen (como conflictos armados o desastres naturales) no pueden temporalmente regresar de forma segura. Este estatus no conduce a la residencia permanente ni confiere otro estatus migratorio.

Desde elDetector contactamos directamente al Departamento de Seguridad Nacional para verificar el contenido de la publicación de Facebook. En respuesta a nuestra consulta, el DHS calificó la afirmación como “falsa” y señaló que los ciudadanos de “República Dominicana no son elegibles para el TPS”, que esa administración “no ha designado al país como elegible”. Además, aclaró que “personas con TPS no son elegibles ni tienen derecho a atención médica gratuita”, al contrario de lo que dice el post.

Posteriormente, realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google y encontramos la misma fotografía utilizada en la publicación desinformante en un artículo de Al Jazeera. Sin embargo, la nota no tiene relación con programas migratorios, sino con una ley de financiación temporal firmada por Biden en 2021 para evitar el cierre del gobierno estadounidense.

Esa misma fotografía fue publicada en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del mandatario el 30 de septiembre de 2021 con un mensaje sobre la firma de la resolución bipartidista “para financiar nuestro gobierno hasta diciembre. Financia necesidades críticas como nuestra respuesta al covid-19, el restablecimiento de nuestros aliados afganos y la asistencia en casos de desastre”.

Al revisar el perfil del usuario que comparte la desinformación, notamos que el post es parte de una campaña publicitaria que ha invertido miles de dólares en anuncios similares. Estos avisos promueven seguros de salud gratuitos e incluyen textos parecidos sobre el TPS supuestamente ampliado a otros países, como Cuba y Ecuador, pero que tampoco se encuentran amparados por este beneficio, según pudimos corroborar el la página web del DHS.

Para el 10 de enero de 2024, los países cuyos ciudadanos pueden optar al TPS son Afganistán, Birmania, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen.

Conclusión

Es falso que el gobierno de Estados Unidos aprobó una expansión para el TPS que incluye a República Dominicana en la lista de países elegibles, como afirma una publicación en Facebook. El Departamento de Seguridad Nacional calificó lo que dice el post como falso y dijo a elDetector que los dominicanos “no son elegibles para el TPS”, según se expone en su página web oficial. También precisó que los beneficiarios del TPS no tienen “derecho a atención médica gratuita”. Además, verificamos que la imagen utilizada en la publicación, en la que aparece el presidente Joe Biden firmando un documento, no es actual, sino que tiene más de dos años de haber sido difundida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

