La polémica por la foto manipulada de Kate Middleton junto a sus hijos; la princesa se disculpó por haberla editado

Video Foto manipulada de Kate Middleton causa revuelo: la princesa de Gales admite que la retocó y pide disculpas

La princesa de Gales pidió disculpas este lunes por "cualquier confusión" que pudiera haber causado la que había sido publicada como su primera fotografía oficial desde que fue sometida a una cirugía hace dos meses y que muchas agencias de prensa retiraron al considerar que había sido manipulada.

"Como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que pueda haber causado la fotografía familiar que compartimos", dice un comunicado atribuido a la princesa publicado en las redes sociales del Palacio de Kensington.

La monarquía británica amaneció bajo presión este lunes después de que muchas agencias de noticia empezaran a retirar la imagen que había publicado la cuenta oficial del príncipe y la princesa de Gales, con motivo del Día de las Madres, que en Reino Unido se celebró este domingo. La foto, en la que se le ve rodeada por sus tres hijos, era la primera imagen oficial de la princesa tras haber sido operada en enero.

Su ausencia había levantado suspicacias y rumores sobre su salud, por lo que la imagen de Kate luciendo sonriente y lozana junto a sus hijos, fue compartida rápidamente por los medios. Pero horas después, algunas agencias empezaron a retirarla y publicaron sus razones para hacerlo, al detectar que la imagen original había sido alterada.

Estos fueron los argumentos de la agencia AP para retirar la foto de Kate Middleton junto a sus hijos:

La imagen fue manipulada digitalmente, según la agencia AP

La agencia publicó una nota explicando toda la polémica alrededor de la foto y dando sus propias razones de por qué decidieron retirarla.

"Los estándares editoriales de AP establecen que las imágenes deben ser precisas. AP no utiliza imágenes alteradas o manipuladas digitalmente", explicó la agencia.

"En una inspección más cercana parece que la fuente ha manipulado la imagen", dijo la agencia, y explicó que tras esa conclusión decidieron emitir lo que se conoce como un "photo kill", un término de la industria que se emplea como una forma de retractarse de la imagen e instruye a los clientes a eliminarla de sus sistemas.

Según la AP, la manipulación que detectaron "no cumple con sus estándares fotográficos", y como ejemplo detallan que la foto muestra una inconsistencia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte.

Detalle de la foto publicada por el Palacio de Kesington el domingo, en que se aprecia la supuesta inconsistencia en la alineación de la mano de la princesa Charlotte, mencionada por la agencia AP. Imagen Kesington Royal/Twitter



La agencia puntualizó que, si bien aceptan una edición menor de las fotos, como el recorte, tono o algunos ajusted de color, "no se aceptan cambios en los niveles de densidad, contraste, color y saturación que alteren sustancialmente la escena original". Tampoco deben difuminarse digitalmente los fondos o eliminarse con tonos muy agresivos. Tampoco permiten eliminar los 'ojos rojos' de las fotografías.

La foto buscaba aplacar rumores pero despierta más dudas

Han sido muchas las especulaciones sobre la salud de la princesa, de 42 años, desde que se supo que había sido sometida a una cirugía abdominal no relacionada con el cáncer, la única información que ha dado por el momento el Palacio de Kensington, que dijo en enero que no esperaban que Kate Middleton se reincorporara a sus funciones hasta Semana Santa.

La ausencia de la princesa y la retirada del príncipe Guillermo de un importante evento familiar justificada por asuntos personales, ha servido para alimentar rumores de todo tipo sobre la pareja, poco después de conocerse que el rey Carlos III está bajo tratamiento por un tipo de cáncer no especificado.

La imagen de este domingo de Kate Middleton con sus hijos, que pretendía silenciar esos rumores, no parece haber hecho más que reavivarlos, después de que al menos cinco importantes agencias, incluida la AP, retiraran la imagen al considerar que había sido manipulada digitalmente.

Otros medios, como CNN o BBC, han señalado otros detalles en la imagen que muestran una presunta manipulación, como una cremallera en el lado izquierdo de la chaqueta de la princesa de Gales, o la difuminación del borde exterior de la rodilla de la pierna elevada de Charlotte.

Aunque la publicación decía que la imagen había sido tomada por el príncipe de Gales, ha sido la princesa quien se ha responsabilizado personalmente de haber manipulado la fotografía, llamándose a sí misma "fotógrafa amateur", aunque sin especificar qué cambios le hizo a la imagen y con qué objetivo.

