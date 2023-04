Esta banda militar norcoreana NO interpretó una canción de Queen frente a Kim Jong Un: es un video manipulado

Entre sus 182 publicaciones hallamos el video manipulado enviado a nuestro chatbot. Allí está publicado desde el 10 de enero de 2023, el video supuestamente con Moranbong y el tema de Queen, bajo el título I Want to Break Free'(Queen) Performed In North Korea. Y aunque en la descripción indica que son “rarísimas imágenes del grupo de chicas norcoreano ‘Moranbong Band’ y del coro militar de Corea del Norte”, en realidad no es cierto.