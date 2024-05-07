Cambiar Ciudad
Ese atentado fallido contra un político búlgaro no es una noticia “urgente” ni de “última hora”: ocurrió en 2013

En mayo de 2024 se ha viralizado en redes sociales una grabación en la que un hombre apunta una pistola, que no se dispara, contra el político Ahmed Dogan, junto con mensajes que dan a entender que se trata de un hecho reciente. Sin embargo, sucedió hace 11 años.

Lissy De Abreu
Por:
Lissy De Abreu.
En febrero de 2024 Reuters desmintió que el clip mostrara un atentado contra el primer ministro de Bulgaria.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Captura de Instagram.

En los primeros días de mayo de 2024 ha sido muy compartido en redes sociales un video que muestra a un hombre que apunta con un arma —que no se llega a disparar— a otro que está dando un discurso televisado en un estrado, luego de lo cual individuos corren tras el atacante y le patean e inmovilizan. Muchas de las publicaciones acompañan la grabación con mensajes que dicen “urgente” o “última hora”, dando la impresión de que se trata de una noticia actual. Sin embargo, con estas expresiones lo único que hacen es sacar de contexto un hecho que en realidad ocurrió en enero de 2013 y que fue ampliamente cubierto en aquel entonces por la prensa internacional: el atentado fallido contra el político búlgaro Ahmed Dogan.

“Urgente l Un político Bulgaro [sic] sobrevive gracias a una falla en el arma del extremista de izquierda. Ha tenido mucha suerte”, dice una publicación hecha en Instagram el 2 de mayo de 2024, que acumulaba más de 46,000 “me gusta” y 2 millones de visualizaciones cinco días después.

Otros posts con la misma grabación y mensajes similares circulan también en Facebook, algunos de los cuales llevan la expresión “última hora” o aseguran que “es hora de una reacción” en “todo el mundo”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google y encontramos decenas de notas publicadas en medios de comunicación de todo el mundo que explican que el video fue captado en enero de 2013 durante la conferencia anual televisada del partido de Dogan, el liberal Movimiento por Derechos y Libertades (MRF, por sus siglas en inglés), y que el atacante que también llevaba dos cuchillos— fue detenido por la policía.

El hecho ocurrió en Sofía, capital de Bulgaria, y Dogan salió ileso del mismo.

En febrero de 2024, verificadores de la agencia Reuters, miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN), también desmintieron que el video mostrara un atentado contra el primer ministro búlgaro, pues Dogan nunca ha desempeñado esa posición.

Conclusión

Está fuera de contexto un video que circula en redes sociales en mayo de 2024 y muestra el atentado fallido contra el político búlgaro Ahmed Dogan, en el que un hombre le apunta con una pistola en el momento en que él daba un discurso televisado desde un estrado durante el congreso de su partido en Sofía. Si bien el hecho es real, el mismo ocurrió en enero de 2013 y no se trata de ninguna noticia “urgente” ni de “última hora”, como aseguran decenas de publicaciones. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:


