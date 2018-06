El anuncio de Sessions

“Instamos a los tribunales y los legisladores a respetar y mejorar, no a erosionar, el potencial de nuestro sistema de asilo para preservar y proteger el derecho a la vida”, apuntó el religioso.

Advertencias de los jueces

Separación de familias

“Nuestro gobierno tiene la discreción legal para garantizar que los niños pequeños no sean separados de sus padres y expuestos a daños y traumas irreparables. Las familias son el elemento fundamental de nuestra sociedad y deben poder permanecer juntas”, demandó.

“Separar a los bebés de sus madres no es la respuesta y es inmoral”, subrayó.

En este sentido, los exmagistrados de inmigración dijeron estar "profundamente decepcionados" de que Estados Unidos “ya no ofrezca protección legal a las mujeres que buscan refugio de terribles formas de violencia doméstica de las cuales sus países de origen no pueden o no quieren protegerlos”.