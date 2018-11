Una medida similar fue anunciada por el gobierno en abril pasado cuando una caravana similar cruzó México y cientos de migrantes llegaron hasta la frontera entre Tijuana y San Diego. En esa ocasión, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, advirtió que quienes entraran por lugares no autorizados serían detenidos y enfrentarían cargos criminales.

Qué adelantó Trump

“Están perdiendo su tiempo”, dijo Trump a los miembros de las caravanas que cruzan parte de Centroamérica y México. “Deben aplicar para entrar a nuestro país”, agregó, en referencia a que no pueden entrar de manera ilegal al país, sino sólo por lugares autorizados.

El mandatario dijo que entre las caravanas habían “hombres fuertes” y violentos que habían atacado a militares y policías en la frontera entre Guatemala y México. También aseguró que "hay mucho profesionalismo" (el trabajo de abogados y activistas) detrás de la caravana y "mucho dinero circulando" , dando a entender que no se trata de un movimiento espontáneo y ratificó que "no le permitiremos entrar".

Discurso “ininteligible”

“El presidente no utilizó hechos para justificar sus acciones” , señaló Anastasia Tonello, presidenta de AILA. “Por ejemplo, afirmó que solo el 3% de los solicitantes de asilo se presentan ante el tribunal cuando los propios números del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) muestran que la gran mayoría aparece para su audiencia programada, como lo demostraron los miles de inmigrantes que comparecieron ante las cortes de inmigración ayer en respuesta a Notificaciones de Comparecencia (NTA) con fechas de audiencia falsas”, agregó.

Desviando la atención

Para el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano, CAP), el discurso de Trump pronunciado este jueves fue una distracción para desviar la atención sobre otros temas de interés nacional.

“Trump se desvía desesperadamente hacia la inmigración, porque los republicanos no pueden ganar hablando de planes para eliminar la atención médica” , dijo Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración del Fondo para la Acción del CAP.

El plan de Trump

Trump asegura que los solicitantes de asilo, en los últimos años, han abusado del programa y han asido “entrenados” para saber qué decir, pero no aportó pruebas. También dijo que “estos inmigrantes no son solicitantes de asilo legítimos, si no se quedarían en México”.